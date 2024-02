Лиховий официално обяви това, което от няколко дни се говори - че снабдяването на украинските части в Авдеевка е затруднено, както и евакуацията (на ранени), но има резервна логистична линия и тя се използва - линията е предварително подготвена.

Неофициалната равносметка според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (за момента нито от украинска, нито от руска страна официални органи не са коментирали в детайли и конкретика какво става в Авдеевка) – от два основни логистични пътя в Авдеевка, единият е отрязан от руснаците (в участък на улица "Хрушевска"), другият е под руски огневи контрол (КАРТА). Този под огневи контрол е Авдеевка – Ласточкино (00542), подробности за важността му си припомнете в този материал: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО).

Според оценка на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), руската армия контролира около 15% от Авдеевка. Какво още се случва в Авдеевка и на фронта в Украйна, научете ОЩЕ: Количеството кръв, пролято в Авдеевка, става все по-неописуемо (ВИДЕО)

Ukrainian forces near the Central Avdiivka Hospital which is completely destroyed and abandoned. pic.twitter.com/BrRysDtEB0