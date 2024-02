Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО)

Британският вестник The Telegraph публикува сценарий, според който основната военна цел ще е коридора Сувалки. Това е слабо населен сухопътен коридор, разположен между Литва и Полша на север и юг и Беларус и руския анклав Калининград на изток и запад. За опасността точно там Русия да удари се говори отдавна: Как "Вагнер" може да атакува Полша? САЩ казаха какво ще стане, ако наемниците опитат

Как Путин ще оправдае такава атака – с познат сценарий, а именно – защита на рускоговорящото малцинство в прибалтийските държави. Преди това, за да победи в Украйна, Русия ще мобилизира още поне 200 000 войници през пролетта на 2024 година, ще предизвика протести сред рускоговорящите малцинства в Прибалтика и след това ще използва претекст защита на хората с руска идентичност, за да атакива, гласи описаният от The Telegraph сценарий. Там дори има много скорошен срок – през зимата на 2024-2025 година вече да има военни действия в коридора Сувалки. Тогава ще има две алтернативи – война или евентуални преговори.

Че напрежението с Прибалтика расте се видя вчера (6 февруари), когато руското външно министерство призова латвийски, естонски и литовски дипломатически представители заради "липсата на сигурност за рускоговорящите в техните страни". Говорителят на руското МВнР Мария Захарова изрично посочи, че при такава ситуация ще има сериозни проруски протести в прибалтийските държави, подчертава в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), а на 5 февруари руският външен министър Сергей Лавров обяви, че имало русофобска кампания, подстрекавана от Запада.

Сценарий: Путин прехвърля "Искандери" в Калининград с директна заплаха към НАТО

