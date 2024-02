Количеството кръв, пролято в Авдеевка, става все по-неописуемо (ВИДЕО)

На фона на случващото се там, украинският зам.-министър на отбраната генерал Иван Хаврилюк обяви, че Украйна не може да се сравнява с обема на руската артилерия, снаряди, танкове и брой войници, но може да вземе предимство на бойното поле с по-високотехнологични оръжия, което не значи, че на Украйна не ѝ трябват още и по-нови артилерийски системи. Едно от направленията, в които Украйна има предимство според Хаврилюк, са ударите в тила – поредният голям украински успех е от вчера, 14 февруари, но Русия също се подобрява технологично, по думите на украинския зам.-министър на отбраната: Украйна потопи руски десантен кораб в Черно море (ВИДЕО)

Предвид тези думи на Хаврилюк, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) напомня оценка на RUSI отпреди два дни, че Русия е загубила 30% от войниците си в Украйна, но е компенсирала с нови попълнения и ротация – тоест огромните загуби не са достатъчни, за да спрат руската армия. В момента, според RUSI, квотите за запълване на отделните руски бойни части се изпълняват на около 85%, а зам.-ръководителят на украинското военно разузнаване генерал Вадим Скибицки коментира преди месец, че руснаците изтеглят дадена бойна единица за обновление и ротация чак когато тя е претърпяла поне 50% загуби в личен състав.

Войната в Украйна: Авдеевка на първо място

The 3rd mechanized batallion of the Presidential Brigade "Hetman Bohdan Khmelnytskyi" destroyed a Russian tank with several FPV hits. pic.twitter.com/UgUSawtOxz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2024

Сутрешната сводка на украинския генщаб показва леко увеличение на интензивността на боевете по целия фронт за денонощието, но основните битки са в Авдеевка и направление "Маринка". От 83 бойни сблъсъка за последните 24 часа по целия фронт, има 40 отбити руски пехотни атаки в Авдееква и още 20 в Маринка.

(КАРТА) В Авдеевка се лее кръв, като гласи старо клише, напомнящо едноименния филм с Даниел Дей Луис, където обаче основната тема е петролът. Градът все още не е паднал в руски ръце, но ситуацията е крайно тежка за украинците. Загубите на руската армия са огромни, но е явно, че руското военно командване усеща възможността да превземе Авдеевка и въпреки големите жертви, руските усилия са много интензивни. А за какви жертви става въпрос: ВИДЕО (18+), долните видеокадри са геолокализирани и показват точно мястото на първото видео:

Supplementary drone footage from the Ukrainian drone.



Coordinates: (48°12'33.4"N 37°42'35.5"E) pic.twitter.com/fPkYqKazgj — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) February 15, 2024

Колко лошо е положението за руснаците личи и от поредна публикация в един от пропагандните руски телеграм канали - Анастасия Кашеварова, която е от 14 февруари, малко преди 14:00 часа българско време. "Загубите за нас са много по-големи, отколкото за "хохлите" (обидно руско име за украинците). Ако не се вразумим, ще се самоунищожим", е основното послание и то касае не само Авдеевка. За града специално обаче в публикацията има претенции, че няма достатъчно ефективни линии на комуникация и на прикриващ артилерийски огън, както и че имало указания за руските войници как да свалят украински дронове с ... пръчки (публикацията с превод на английски език -ТУК)

На този фон, един от най-популярните и достоверни украински източници за войната Deep State публикува снимки от видео, заснето от дрон – за поредна руска военна колона, която се е канела да прехвърли военно оборудване към Авдеевка. Само че колоната е прехваната и разбита от украински дронове – в близост до Камянка, тоест към североизточната част на Авдеевка, където руснаците успяха да пробият с малки щурмови групи (доста помогнаха няколко дни с гъсти мъгли, които послужиха като прикритие) и да заемат важни позиции, застрашаващи цялата линия на украинската отбрана в северния сектор на Авдеевка (СНИМКИ).

По украински данни, засега в югоизточната част на Авдеевка оцелява ключовата украинска отбранителна позиция – авиобазата "Зенит", но ситуацията е много трудна. В сутрешния си обзор руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов твърди, че има руски позиции на около 800 метра: Омазани до ушите, руснаците бяха посрещнати от украински дронове: Ключов епизод в битката за Авдеевка (ВИДЕО)

Russian troops without any form of cover are running from street to street in and near Avdiivka, trying to entrench themselves in houses, taking advantage of weather conditions such as fog and wind that make working with drones more difficult. pic.twitter.com/gGjlEaZrMr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2024

Неофициалната равносметка според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке (за момента нито от украинска, нито от руска страна официални органи са коментирали в детайли и конкретика какво става в Авдеевка) – от два основни логистични пътя в Авдеевка, единият е отрязан от руснаците (в участък на улица "Хрушевска"), другият е под руски огневи контрол (КАРТА). Този под огневи контрол е Авдеевка – Ласточкино (00542), подробности за важността му си припомнете в този материал: Война между Русия и НАТО: Вероятен сценарий. Тревожни сигнали от Авдеевка и Белгород (ВИДЕО). Отрязаният път е по-малко важния от двата, той свързва елементи на украинската отбрана в североизточната и югоизточната част на града и е важен за коксохимичния завод, намиращ се леко на изток от Степово (2-3 километра северозападно от Авдеевка). Говорителят на Таврийското направление на украинската армия Дмитро Луховий обаче коментира, че все още Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) имат алтернативи за доставки и логистика дори в най-горещите точки в Авдеевка.

"В тази ситуация командването на украинските въоръжени сили има само две възможности: или контраатака, или напускане на града" - такава обаче е оценката на Семьон Пегов, след като генерал Олександър Тарнавски, командващият Таврийското направление, обяви, че руснаците са бомбардирали 73 пъти Авдеевка за предишното денонощие. А ISW счита, че към момента руската армия контролира малко над 15% от Авдеевка.

ОЩЕ: Авдеевка е на колене въпреки данни, че най-доброто от бившия "Азов" дойде (ВИДЕО)

Inside a Ukrainian Bradley M2A2 ODS, firing at Russian positions in Avdiivka both using the 25-mm M242 Bushmaster cannon and BGM-71 TOW missiles. pic.twitter.com/kmtS2EdMYO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2024

(КАРТА) При Новомихайловка боевете са жестоки, Пегов пише за нови руски позиции на югоизток от самото село, но на открито и с признание, че заради украинските дронове ситуацията е сложна и може още да се усложни, а самото населено място се брани от украински десантчици, които досега неведнъж са контраатакували успешно. На този фон руският военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не говори нищо в новия си обзор за самия фронт с изключение как имало успешен руски удар по украинска казарма в Селидово, което така и не беше потвърдено – но бяха потвърдени попадения в жилищни сгради: Русия съсипва от обстрели град в Донецка област, уж убива подкрепления за Авдеевка (ВИДЕО и СНИМКИ)

За направленията към Лиман и Купянск от думите на Пегов излиза, че няма някаква особена промяна, въпреки руските усилия. Има дори твърдение, че украинците опитват да контраатакуват при Табаевка – селото се намира на около 25-30 километра югоизточно от Купянск и е важна точка, за да не бъде позволено бъдещо съединяване на фронта към Купянск от юг и да успеят накрая да изтикат украинската армия зад река Жребец, на запад: В Авдеевка е критично: Двама известни украински журналисти коментират (ВИДЕО)

В Запорожието и на източния бряг на река Днепър, при село Кринки (30 километра североизточно от град Херсон) – позиционни боеве. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец съобщи лаконично вчера, че има украински успехи в Кринки.

Footage shared by Ukrainian Air Intelligence Team BALU HUB from Krynky. Marines raised the Ukrainian flag.



"Glory to the Marine Corps of Ukraine! Glory to Ukraine and all its soldiers. It is an honor to be with you," they add. pic.twitter.com/cqUw1Rx4C4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 13, 2024