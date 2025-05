"Украйна не губи тази война": Американски сенатори се срещнаха със Зеленски (ВИДЕО)

Украйна атакува градове в Курска област с дронове, съобщава Телеграм канала ASTRA, като се позова на очевидци. Според информацията, безпилотни летателни апарати са регистрирани над градовете Рилск и Лгов. Кремълски медии съобщават, че в Рилск са се запалили хотел, апартамент в жилищна сграда и автомобил. Независимата медия „Пепел“ твърди, че в Рилск е имало „прелитане“ на място, където е бил разположен руски военен персонал. Все още няма потвърждение на тази информация.

Нови машини за украинските части

Първата партида от бронирани превозни средства UAT-TISA, произведени в страната, е доставена на отбранителните сили на Украйна. Изградени на основата на подсилено шаси TOYOTA LC79, те побират 4 души (вкл. 2 души екипаж) и до 1000 кг товар. Реалната им ефективност ще бъде доказана в бойни условия.

🇺🇦 The first batch of domestic UAT-TISA armored vehicles has been delivered to Ukraine’s Defense Forces. Built on a reinforced TOYOTA LC79 chassis, it carries 4 personnel (incl. 2 crew) and up to 1000 kg of cargo. Its real effectiveness will be proven in combat conditions. pic.twitter.com/hPuwRQLTmv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025

"Украйна не губи тази война, вижте картата преди година"

„Украйна не губи тази война — това е руска пропаганда. Погледнете картата отпреди година и я сравнете с днешната, тя почти не се е променила“. Това заяви сенатор Линдзи Греъм по време на посещението си в Киев. Заедно с колегата си Ричард Блумънтал те пристигнаха в Киев, за да се срещнат с президента Зеленски. Двамата са автори на законопроекта за „адските санкции“ срещу Русия.

🇺🇸 “Ukraine is not losing this war — that’s Russian propaganda. Look at the map a year ago and look at it today, it’s barely changed,” — Senator Lindsey Graham during his visit to Kyiv. pic.twitter.com/TqR8csWHB1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025

„Русия се подиграва с дипломацията, докато подготвя нови офанзиви. Нуждаем се от повече натиск. Благодарни сме за двупартийната подкрепа: 82 сенатори подкрепят законопроекта за санкции“, обяви при срещата си с тях Володимир Зеленски.

🇺🇸🇺🇦 U.S. Senators Lindsey Graham and Richard Blumenthal arrived in Kyiv to meet President Zelensky — authors of the “hellish sanctions” bill against Russia.



Zelensky: Russia mocks diplomacy while preparing new offensives. We need more pressure. Grateful for bipartisan support:… pic.twitter.com/P7We3Xl3aG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2025