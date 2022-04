Украйна обяви колко земеделска земя ще може да засее през 2022 година

Съгласно обявлението, 40% от това, което ще бъде засято, ще бъде ползвано за домашно потребление. Останалото може да бъде изнесено.

⚡️ Agrarian Ministry: Ukrainian farmers to sow 70-80% of farmlands.



According to Ukraine’s Agrarian Ministry, nearly 40% of the area will be used for domestic consumption, the rest can be exported.