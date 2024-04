Украйна остана без ракети за Patriot: Кореспондент на Bild

"Както казах преди няколко седмици (и почти никой не ми повярва): Украйна остана без ракети Patriot и Iris-T. Също така повечето от другите й запаси за ПВО са изчерпани или унищожени. И това е, докато ние имаме стотици системи и хиляди ракети в нашите складове", пише кореспондентът на вестника.

Оценката му за случващото се е: "Без думи. Просто гняв."

Дали действително запасите на Украйна са към края си е трудно да се каже, но след масираните руски атаки от последните дни и седмици е възможно това да е много близо до истината. Припомняме, че само в нощта срещу 11 април руснаците изстреляха срещу Украйна 82 ракети и дронове, а украинските сили съобщиха, че ПВО-то им е свалило 57 от тях.

