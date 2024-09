Украйна пак изненада в Курск, руска военна техника намери "смъртта си" край Курахово (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия умишлено застрашава ядрените съоръжения за производство на електроенергия в Украйна, като изпраща ракети и дронове "Шахед" над територията на украинските атомни електроцентрали, предупреди Министерството на енергетиката в Киев.

По време на нощна въздушна атака руски дрон е прелетял в непосредствена близост до промишлената площадка на една от действащите АЕЦ - "Хмелницки". "Престъпните действия на Русия застрашават радиационната безопасност не само на Украйна, но и на целия европейски континент. Това далеч не е първият случай, в който руски дрон или ракета прелита директно над действащ ядрен обект. Има всички основания да се смята, че страната агресор умишлено прокарва маршрути на дронове и ракети над атомната електроцентрала, създавайки заплаха за радиационната безопасност на региона ,“ заяви първият заместник-министър на енергетиката Юрий Шейко.

Министерството на енергетиката е информирало Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Координационния съвет на министрите на енергетиката на страните от ЕС за поредното грубо нарушение на изискванията за ядрена и радиационна безопасност от страна на Русия.

Москва също така продължава незаконната си окупация на Запорожката АЕЦ, "която използва, за да изнудва целия цивилизован свят", казват от Киев и добавят: "Необходима е ясна реакция на партньорите на всяка подобна проява на пренебрежение от страна на Русия към интересите на световната сигурност".

Всичко това идва на фона на руските внушения, включително от диктатора Владимир Путин, че украинците може да атакуват АЕЦ "Курск": Киев след обвиненията на Путин за атака по АЕЦ "Курск": Русия може сама да извърши тази провокация.

Операция "Курск": оценка от Вашингтон

Голямата новина на фронта от последните дни определено е контраатаката на руските сили в Курска област, където украинците започнаха трансгранична офанзива през август: Операция "Курск": Руски контраатаки и украински отговор. Няколко сценария пред Путин (ОБЗОР - ВИДЕО). Тя обаче е "незначителна" на този етап, заяви на 12 септември говорителят на Пентагона генерал-майор Пат Райдър.

Руското министерство на отбраната заяви, че към вчерашна дата руските войници са си върнали контрола над 10 населени места, но тези твърдения не могат да бъдат проверени по независим път.

"Това, което видяхме, е, че руските части започват да се опитват да проведат някакъв вид контранастъпление в Курска област. На този етап бих казал, че това е незначително, но очевидно е нещо, което следим“, каза Райдър. Според него на Украйна трябва да бъдат осигурени необходимите възможности на фронтовата линия - например бронирани машини и артилерийски боеприпаси, за да може тя да възпира всякакви руски операции на други места на бойното поле, а и в Курска област.

Още: Зеленски: В съответствие с плана ни Русия започна контраофанзива в Курск

На 12 септември руските сили продължиха да контраатакуват в целия район в Курска област, контролиран от Украйна, но постигнаха само незначителни успехи - вероятно поради продължаващите украински настъпателни операции и отбранителни контраатаки в района. Публикувани геолокализирани кадри показват, че руснаците са постигнали незначителен напредък западно от Вишневка - югозападно от Коренево и западно от Снагост, докъдето силите на Путин достигнаха на юг. Става въпрос за западната част от пояса на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в региона на Курск.

Руските сили са постигнали и незначителен напредък в северната част на Краснооктябърско (югозападно от Коренево).

Карта: DeepState

Руското министерство на отбраната твърди, че след започването на контраатаките през нощта на 10 срещу 11 септември руските сили са си върнали 10 населени места на юг и югозапад от Коренево, включително Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапно, Гордеевка, Краснооктябърско, Обуховка, Снагост и 10-ти Октябър. Все още обаче няма визуално потвърждение, че войските на Путин са си върнали някое от тези населени места, с изключение на части от Снагост и Краснооктябърско. Няма кадри, доказващи и думи на руските военни блогъри, че руснаците са продължили да настъпват югоизточно от Коренево и североизточно от Снагост (югозападно от Коренево).

(КАРТА) Според украински източници руснаците досега са си върнали само две села, както се потвърждава от геолокализирани кадри, споделени от анализатора на германския таблоид BILD Юлиан Рьопке. За всички останали селища има само слухове без никакви доказателства в подкрепа на тези твърдения. Досега Русия е превзела със сигурност Краснооктябърско и Комаровка. Руските сили са се приближили до Вишневка, но засега присъствието им в селището не е потвърдено. Все още се наблюдава присъствие на украинци в Снагост.

#NewsMap

Visual confirmation, Russian forces recaptured #Krasnooktyabrskoe and #Komarovka in Kursk oblast.

"Visual"! Real situation might be much worse than on my map. pic.twitter.com/D7ritfZCj3 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 12, 2024

Още: Путин: Разрешаването на далекобойни оръжия би означавало, че НАТО е във война с Русия

И Украйна постига успехи в Курск

От друга страна, Украйна нанесе удар по друга част от границата при Курск. Видео показа украинско военно превозно средство, разчистващо проход за пехотата, премахвайки "драконовите зъби" на границата с Курска област. Става въпрос за района западно от Нови Път, където вече бяха регистрирани сблъсъци. Това е на около 25 км западно от настоящата фронтова линия в Курска област. Зад инженерната машина се намира закъсал танк.

A Ukrainian engineering vehicle clears a passage for infantry, clearing "dragon's teeth" on the border with Kursk Oblast, just west of Novyi Put' where skirmishes were already reported. A bogged down tank is behind the engineering vehicle. pic.twitter.com/pD8QkhIMok — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2024

ВСУ са постигнали успехи в Глушковски район (западно от Кореневския район). Публикуваните на 12 септември геолокализирани кадри показват, че украинската пехота е напреднала през границата и е навлязла в югозападната част на Тьоткино (на около 40 км югозападно от сегашния украински пояс в Курска област).

forgot the coordinates hah!

51.2587454556, 34.259611537 — imi (m) (@moklasen) September 12, 2024

Руски източници твърдят, че украинските сили са продължили нападенията край Нови Път, югоизточно от Глушково, Снагост, Олговка (източно от Коренево) и Фанасеевка (югоизточно от Суджа).

Според Роман Алехин - военен доброволец и съветник на губернатора на Курска област - ВСУ са влязли във Весело - доста повече на запад от настоящия фронт в Курска област. "Противникът активно се придвижва към селището Глушково. Има информация, че с подкрепата на танкове врагът е влязъл в село Весело. Нашите военновъздушни сили работят активно. Нощта ще бъде тежка за нашите. Молим се за нашите войници", гласи неговата информация.

New updates from the Kursk region. According to Russian sources. According to Roman Alekhin, a military volunteer and advisor to the governor of the Kursk region, the AFU has entered Veseloye.



"The enemy is actively pressing towards Glushkovo settlement. There is information… pic.twitter.com/palhny0FDT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2024

Популярният руски Telegram канал "Двама майори" твърди, че информацията за навлизане на украински части в граничния район около Весело била невярна. От друга страна, той твърди, че на 10 км източно, близо до Медвежье, украинската артилерия насочва удари по руските позиции в опит да пробие отбраната.

Съобщава се, че на 12 септември украински удар с HIMARS е повредил временен понтонен мост над река Сейм и е нанесъл поражения на група руски войници, намиращи се наблизо. Украинските сили за безпилотни системи публикуваха кадри, на които се вижда как касетъчни боеприпаси от украинска ракета HIMARS поразяват групата руски пехотинци на брега на река Сейм в неуточнен район на Курска област.

HIMARS strikes Russian military personnel and equipment with cluster missiles near one of the pontoon crossings across the Seym River, Kursk region. Video by @14reg_army.https://t.co/QK06SKFuhI pic.twitter.com/XIbaJGzvZg — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 12, 2024

Досега руските сили са напреднали в областите на Курска област, които украинците все още не контролират напълно и не се опитват да контролират, гласи днешният анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Руснаците вероятно ще срещнат повече трудности при контраатаки в по-далечни райони на укреплението, където украинските сили имат контрол. Съобщава се, че руските власти са разположили допълнителни елементи от 106-а въздушнодесантна дивизия в Курска област и може да започнат да пренасочват по-опитни сили в подкрепа на продължаващите контраатаки и бъдещи контраофанзивни операции срещу ВСУ.

Още: Премиерът на Великобритания: Русия може веднага да прекрати войната в Украйна

Войната: какво се случва на фронта в Украйна?

След два дни затишие през изминалото денонощие интензивността на сраженията по фронта в Украйна се е повишила. Генералният щаб на украинската армия отчита 143 бойни сблъсъка за предходните 24 часа (спрямо 105 на 11 септември). Руснаците са хвърлили 117 въздушни бомби КАБ по украинска територия.

Само в две направления има двуцифрен брой пехотни нападения на руснаците - там е почти цялата концентрация на бойни действия. Най-горещо е в сектора на Курахово с 64 атаки, като всички са били отблъснати според сводката на украинския генщаб от сутринта на 13 септември.

Още: Военният министър: Даваме на Украйна само излишното

(КАРТА) Най-интензивни боеве явно се водят при Красногоровка, източно от град Курахово. Имало е огромна руска атака западно от Красногоровка, като общо 26 от 46-те руски бронирани машини, участващи в нея, са били изведени от строя или унищожени. Вчера 46-та авиомобилна бригада показа видео от нападението, включващо четири вълни от атаки от 5:45 ч. сутринта до обяд. Участвали са танкове, БТР-и, бронирани машини на пехотата и войници на мотоциклети. "Украинските десантчици унищожиха 15 вражески единици (9 бронирани машини, 2 танка, 2 БТР-а и 2 мотоциклета) и обезвредиха още 11 бронирани машини. Бригадата постави рекорд по брой унищожени вражески превозни средства за един ден", обявиха от ВСУ.

Today, the 46th Airmobile Brigade successfully repelled a large-scale assault involving 46 units of Russian military equipment. The attack, which included four waves of assaults from 5:45 AM to midday, involved tanks, APCs, IFVs, and infantry on motorcycles. The Ukrainian… pic.twitter.com/tf2wXbP1u9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 12, 2024

Руснаците са започнали да атакуват към Хостре, югозападно от Красногоровка. "Двама майори" тълкува ситуацията така: "На юг, западно от Красногоровка, руските въоръжени сили започват мащабна атака на Хостре, като според оценките на противника използват до 46 единици техника. В тежките боеве те успяха значително да разширят зоната на контрол край Красногоровка, но врагът съобщава, че все пак е успял да спре настъплението ни към Хостре". Обзорът на канала е споделен и от "Рибар" - Telegram канал, поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук.

Малко повече на север, в Покровското направление, украинците са отблъснали 36 руски атаки за денонощието, твърди генщабът на Украйна. "В посока Покровск руските въоръжени сили разрушиха няколко моста в близкия тил на противника", пише "Двама майори". "Имаше съобщения за изтегляне на части на украинските въоръжени сили от Украинск, за да се избегне обкръжаване. Сраженията продължават в Гродовка, северно от Новогродовка, а в източните покрайнини на Лисовка руски маневрени групи продължават атаките си. Украинските въоръжени сили контраатакуват североизточно от Новогродовка, като има десант на войски в района на Орловка, което показва, че в битката са влезли противникови резерви".

Според украинската мониторингова група DeepState в Донбас руснаците са напреднали на пет места, включително Макеевка, Красногоровка, Гродовка и Пречистовка.

Още: Русия атакува цивилен кораб с украинска пшеница: Зеленски показа СНИМКИ

През нощта на 12 срещу 13 септември руснаците са атакували Украйна с 26 ирански дрона клас „Шахед“, изстреляни от Приморско-Ахтарск в Русия и нос Чауда на окупирания Крим. Силите за отбрана на Украйна са свалили 24 безпилотни машини в границите на Николаевска, Одеска, Херсонска, Хмелницка и Ивано-Франковска област. "Към 9.00 часа във въздушното пространство все още остава един вражески дрон, бойната работа продължава", написаха от украинските военновъздушни сили.

Руското министерство на отбраната съобщи за унищожаването на 20 безпилотни самолета над руска територия през нощта - 8 над Брянска област, 4 над Белгородска област, 3 над Курска област, по 2 над Смоленска и Орловска област и 1 над територията на Калужка област.

Руснаците са ударили украинска православна църква (към Московската патриаршия) в Никопол. Нападението е повредило покрива, купола и вътрешността на църквата, построена през 1912 г. За щастие, никой не е пострадал.

Russians hit a Ukrainian Orthodox Church (Moscow Patriarchate) in Nikopol. The attack damaged the church's roof, dome, and interior, which was built in 1912. Fortunately, no one was injured. pic.twitter.com/YLaxdhBYRh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2024

Снощи е имало експлозии в района на окупирания Мариупол, Донецка област. Според съветника на кмета на града Петро Андрющенко е бил ударен склад за боеприпаси и ракети за противовъздушна отбрана на руснаците. Взривовете са продължили до 5 ч. сутринта.

Още: "Злото" уби "живота": Русия с фатална атака по мисия на Червения кръст в Украйна (СНИМКИ)