Украйна подозира руски капан в Херсон, партизански удар в Екатеринбург (ВИДЕО)

Поредният сигнал, подсказващ руско отстъпление, дойде по-рано днес – видео от сградата на областната администрация в Херсон, което показва опразнена стая. Но сателитни снимки показват, че руските сили се готвят за упорита отбрана на града.

Междувременно има информация, че украинската армия е успяла да нанесе артилерийски удар по руски части в Раденск, Херсонска област. Тя е на украинския генерален щаб. Информацията обаче още е много оскъдна, тепърва се изяснява какви са руските поражения. Популярният руски телеграм канал "Рибар" съобщава, че в района на Берислав има украинска артилерийска атака, както и обстрел с минохвъргачки – при Петропавловка и северно от Дудачни. Освен това, руският телеграм канал съобщава и за засилващ се натиск и украински обстрел в Николаевска област – по фронтовата линия от Александровка до Благодатно.

Появи се и видео от Екатеринбург – на горящи цистерни с гориво, които се намират на в местно жп депо. Първоначалната информация е, че това е дело на т.нар. легион "Свобода за Русия". Това са руснаци, които не признават режима на Путин и водят въоръжена борба срещу него в Украйна. "Свобода за Русия" е част от украинските въоръжени сили.

The Legion 'Freedom of Russia' said that the partisans associated with the Legion set fire to railway fuel tanks in Yekaterinburg, which were intended for the occupying forces pic.twitter.com/RXSMkdEqKC