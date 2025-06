Украйна представи новия си дрон "Булава" - отговор на руския "Ланцет" (ВИДЕО)

Украйна представи новия си ударно-разузнавателен дрон "Булава", описан от министъра на дигиталната трансформация Михайло Фьодоров като отговора на руския безпилотен апарат "Ланцет". Машината е разработена от компанията DeViro, основана в Украйна през 2014 г. Тя вече изпълнява бойни задачи, като според Фьодоров дронът превъзхожда руския си еквивалент. "Доскоро руският "Ланцет" доминираше в небето. Днес той е изместен от решенията на членовете на отбранителния иновационен клъстер Brave1", отбеляза украинският вицепремиер.

Според него системата не просто унищожава цели - тя го прави прецизно, в тила на противника и в най-трудни условия.

Ето и основните характеристики на украинския дрон:

"Технологията е нашето асиметрично предимство. Колкото повече такива решения има, толкова по-малко шансове има врагът", добави той.

