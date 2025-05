Без оператор и GPS: Изкуственият интелект помага на Украйна за удари с дронове на далечни разстояния (ВИДЕО)

Украинският стартъп Strategy Force Solutions твърди, че е извършил първите автономни мисии с бойни дронове в изпитания срещу руски цели. Моделът за многократна употреба GOGOL-M, който е "кораб майка", пренася два FPV дрона на разстояние до 300 км, като след освобождаването им той се връща, а ударните безпилотни машини започват да работят с помощта на изкуствен интелект. "Мисия на стойност 10 000 долара замества това, за което преди са били необходими ракетни системи на стойност от 3 до 5 милиона долара", казва главният технически директор Андрий.

Този подход използва способността на малките безпилотни летателни апарати да оказват голямо въздействие върху уязвими цели - например паркирани самолети, обекти на противовъздушната отбрана или определена инфраструктура. Андрий казва, че все още не могат да публикуват снимков материал от атаките, но говори за гарантиране на "прецизни удари".

Всъщност това може да се разглежда като оперативна версия на автономната система за нападение на дълги разстояния, която в момента се изгражда от Отдела за иновации в отбраната на Пентагона, или на "кораба майка" CGI Swarm, показан наскоро от Китай.

Първоначално идеята на проекта е интелигентен дрон да лети покрай електропроводите или петролопроводите и там, където забележи евентуален проблем, да се спуска по-ниско и да прави подробни снимки. При завръщането си дронът качва данни за възможните проблеми с точни местоположения, така че хората от поддръжката да решат дали трябва да изпратят инженер, който да предприеме действия.

Работата на Андрий по инспектирането на инфраструктурата е прекъсната от пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. Той насочва проекта си за дронове с изкуствен интелект към защитата на Украйна.

Основният продукт на StratForce е системата SmartPilot, която използва комбинация от усъвършенствани сензори и изкуствен интелект. Докато други разработчици използват базови камери за дронове, изискването за висока прецизност изисква нещо по-сложно. "В някои отношения това е като самоуправляващ се автомобил", казва Андрий пред Forbes, като изданието не споменава фамилията му. "За да може автопилотът да работи правилно, са необходими много камери. Така стигнахме до нашата система от камери, LIDAR (лазерен радар, бел. ред.) и комуникация, която да позволи на изкуствения интелект да се ориентира, координира и да маневрира около препятствия".

LIDAR изгражда триизмерна карта на заобикалящата среда и работи при всякакво осветление и метеорологични условия. Другата основна функция на SmartPilot е изкуственият интелект, който комбинира данните от множество сензори и разпознава цели.

Андрий казва, че SmartPilot може да изпълнява мисии автономно, като намира пътя до определено място и поразява цели. Това става без GPS и без постоянен контрол от страна на оператора.

При нормално приложение "корабът майка" GOGOL-M, с размах на крилата около 6 метра, лети до целевия район и пуска два FPV дрона. Всеки от тях има собствена олекотена версия на SmartPilot. "Корабът майка" се връща, оставяйки безпилотните самолети да намерят, идентифицират и извършат атаки по предварително определени цели - например въздушни бази, площадки за изстрелване на ракети или противовъздушна отбрана.

Андрий отбелязва, че системата е ефективна и срещу уязвима инфраструктура като складове за петрол, електроразпределителни мрежи и железопътни линии.

Докато безпилотен самолет с една бойна глава като иранския "Шахед", използван от Русия и усъвършенстван в завода в Татарстан, може да порази само една цел, "корабът майка" може да порази множество цели, след което да се върне за повторно използване. За разлика от "Шахед", SmartPilot не е ограничен до статични цели. "Той поддържа мисии за засада, кацане и изчакване на цели, както и автономно търсене в реално време", казва основният разработчик.

Дроновете могат да се приземяват и да изчакват в авиобаза пристигането на самолети, могат и да излизат от защитените си укрития. Също така могат да бъдат оставени на пътя на конвой, готови да атакуват автономно, когато той се появи - тактика, която вече се използва в големи мащаби.

❗️For the first time, Ukraine has deployed AI-powered "drone motherships," Forbes reports.



The reusable GOGOL-M carries two FPV drones up to 300 km. After release, it returns while the strike drones operate autonomously using AI. pic.twitter.com/iuJqynQ0Lf