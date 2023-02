Украйна: Руски удар унищожи жилищна сграда в Краматорск, има загинали (ВИДЕО)

"Спасители, служители на реда и на комуналните служби работят на място и разчистват отломките от разрушената сграда. Изглежда има затрупани хора“, съобщи губернаторът Павло Кириленко.

Президентът Зеленски коментира обстрела на жилищната сграда в Краматорск. "Жилищна сграда, ракетен удар, цивилни убити и блокирани под развалините. Това не е повторение на историята, това е ежедневната реалност на страната ни. Страна, граничеща с абсолютното зло", заяви той във вечерното си обръщение.

Zelensky commented on the shelling of a residential building in Kramatorsk:



"A residential building, a missile strike, civilians killed and trapped under the rubble. This is not a repetition of history this is the daily reality of our country. A country bordering absolute evil." pic.twitter.com/zxdRtuSaEH