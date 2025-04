Украйна: Руснаците прикрепят капсули с отровен газ към дроновете "Шахед"

Руските сили използват срещу Украйна дронове "камикадзе" от типа „Шахед“ (иранско производство), които са снабдени с капсули с отровен газ. Това съобщи Центърът за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна, оглавяван от лейтенант Андрий Коваленко. Центърът отбелязва, че е потвърдил тази информация благодарение на специалните служби и Държавната служба за извънредни ситуации. Към момента е известно, че в един от безпилотните летателни апарати, атакувал страната, е открита капсула с концентрирано бойно отровно вещество (дразнител) „CS“.

Международната разузнавателна общност InformNapalm, позовавайки се на военни източници, съобщи, че руснаците прилагат химически отровни вещества върху своите дронове "Шахед-136", известни и с руското си име "Геран-2". Това се прави, за да се причинят допълнителни вреди на хората, които ще вдигат останките на свалените безпилотни летателни апарати.

Russian Armed Forces use “shaheds” with poisonous substances for strikes on Ukraine



A capsule with concentrated combat poisonous substance “CS” was found. This is a highly toxic substance of irritating action. pic.twitter.com/V82sf7lDbA