Атака с дронове срещу руски тренировъчен лагер и то в Ростовска област е станала факт на 2-ри срещу 3-ти ноември. Видеокадри и сателитни снимки показват последствията.

Със сигурност има много поражения по бараките, където по принцип са разквартирувани обучаващите се - става въпрос за току що влезли в руската армия. Снимащият видеокадрите казва, че имало малко хора "за щастие", но какви точно са щетите в жива сила и не само, тепърва се оценява:

The camp was reportedly operated by Russia's 33rd Infantry Brigade. Sentinel-2 imagery appears to show damage to the barracks area, as well as ground scorching. pic.twitter.com/H5eBVA8jxm

По неофициална информация, в лагера е разквартирувана 33-та мотострелкова бригада на руската армия. Предвид пораженията е интересно какви точно са били дроновете, защото се виждат удари от много шрапнели:

През февруари, 2024 година, руската армия превзе ключовата отбранителна украинска позиция в тила на град Донецк - Авдеевка. Оттогава руснаците напреднаха около 30-35 километра на запад - но Авдеевка все още представлява купчина руини и място на призраци:

Avdiivka. The city is completely destroyed by the Russian army. There are dead ruins all around



In Russia they call it “help for the people of Donbass” pic.twitter.com/38DUHA2dWT