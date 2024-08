Украйна създава буферна зона в района на Курск (ВИДЕО)

Украйна заяви, че армията ѝ ще позволи евакуацията на цивилни от руския регион Курск в Русия и Украйна и ще създаде буферна зона в района, където войските ѝ започнаха мащабна офанзива.

В района на Курск Украйна е сформирала „буферна (санитарна) зона“, достъпът до която ще бъде отворен за МКЧК, ООН и други международни организации за извършване на хуманитарни дейности, предаде Униан.

„Създаването на буферна зона в Курска област е стъпка за защита на нашите погранични общини от ежедневния вражески обстрел“, заяви министърът на вътрешните работи Игор Клименко.

Зеленски пък написа след поредната среща с командването в социалната мрежа Х: "Бяха обсъдени ключови въпроси. Охрана, хуманитарна помощ, създаване на военни командни пунктове, ако е необходимо. Украйна защитава себе си и живота на своите хора в пограничните населени места и предприема активни действия на руска територия. Силите ни стриктно спазват изискванията на международните конвенции и международното хуманитарно право."

Meeting on the situation in the Kursk region. We discussed key issues: security, humanitarian aid, and, if necessary, the establishment of military commandant’s offices.



Ukraine is defending itself and the lives of its people in border communities while also taking active steps… pic.twitter.com/fdECTBzhPD