Сателитни СНИМКИ разкриха нова руска лъжа: Украински удар в Крим е право в целта

След случилото се Украинският център за стратегически комуникации (Стратком) оповести успешна атака срещу команден пост на Руския черноморски флот. Неофициално става въпрос за място, където е имало център за радио и електронно заглушаване на руската армия и неин команден пост. А популярният руски телеграм канал "Рибар" даде друга версия – имало атака с 11 Су-24М, изстреляни били 8 крилати ракети Storm Shadow, 5 били свалени, други 3 "паднали" до Верхносадово.

Сателитните данни обаче ясно показват, че половината от атакувата сграда вече е заличена. "Рибар" пише, че целта на украинската операция било "бивше военно учреждение". Колко е бивше - всеки сам да прецени:

Satelite images from Planet Labs published by CXEMU confirm a building was destroyed near Verkhnosadove. Based on the map from Svoboda (https://t.co/p3hWragNwi) the 744th Communications Center of the Black Sea Fleet of the Russian Federation is located there. https://t.co/IAitYPH7m9 pic.twitter.com/sd0x7E0qkb