Украйна установи имената и координатите на военнопленниците, предадени от Русия на Унгария

За развитието по изключително деликатната в дипломатически план тема информира украинският комисар по въпросите на изчезналите лица Олег Котенко. Екипът му е установил, че в момента на територията на Унгария се намират 11 защитници на Украйна, които страната агресор Русия е държала като военнопленници.

"В момента са установени имената на нашите герои, маршрутът на придвижването им до Унгария, уведомени са техните роднини и съответните правоохранителни органи", се казва в официалното съобщение.

#Ukraine has established the whereabouts of 11 captured citizens whom #Russia handed over to #Hungary.



The names of the prisoners, the route of their movement to Hungary are already known, as well as their relatives and the relevant law enforcement agencies have been notified.… https://t.co/M403drETNG pic.twitter.com/12sYI8Vh2q