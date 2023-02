Украйна вече е получила всички гаубици "Цезар", които имаше Дания (ВИДЕО)

Правителството в Копенхаген беше взело решение да ги предостави на Киев още през януари. Гаубиците, с които Дания разполагаше, бяха поръчани предварително от Франция.

The #Ukrainian Defense Ministry reports that #Denmark has handed over to #Ukraine all of its self-propelled CAESAR howitzers. pic.twitter.com/QEAuEnvCgB