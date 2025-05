Украйна вече предаде списък с условия за мирен договор, Русия – не (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ са получили от Украйна списък с условия и възможни срокове за потенциален мирен договор с Русия, но Москва още не е изпратила нищо. Това стана ясно от интервю пред Fox News на Кийт Келог, специалният представител на американския президент Доналд Тръмп за Украйна. За последно, на 27 май говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза, че Русия подготвяла версия на меморандум за мирен договор – Още: САЩ потвърдиха данни на Киев: Руските загуби във войната са шокиращи (ВИДЕО).

Какво точно прави Русия изглежда очевидно – печели време, за да постигне по-големи успехи на бойното поле в Украйна. Реториката на Тръмп в това отношение по адрес на Кремъл стана по-агресивна, но засега действия от негова страна няма, а от руска страна политическите послания-отговори не закъсняват т.е. дипломатическата игра се удължава. Пример е реакцията на Дмитрий Медведев, който пак заплаши с Трета световна война и предупреди Тръмп да се тревожи за нея. Отговорът на Кийт Келог в профила му в "Х" - "безразсъдни думи, президентът Тръмп работи за край на войната и убийствата, чакаме руския мирен меморандум, който обещахте преди седмица. Спрете огъня веднага". При всичко това американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира – Владимир Путин продължава да работи за създаване на напълно военизирано руско общество, което е твърдо против Запада и подкрепя продължаване на войната с Украйна, като е готово и за директен военен конфликт с НАТО. Пореден пример – среща на Путин с неправителствената организация "Русия – земя на възможности", където руският диктатор обясни как много чужденци виждали Русия като крепост на "традиционните ценности", а "вътрешната мобилизация" на всеки руснак била най-силното оръжие на Руската федерация. Всичко това беше обвързано като основа за руския суверенитет, без него Русия нямало да оцелее. "Путин обвързва "традиционните и морални ценности" с митове и факти за победата във Втората световна война", констатира ISW – Още: С нова заплаха за Трета световна война: Медведев отговори на Тръмп

Stoking fears of WW III is an unfortunate, reckless comment by @MedvedevRussiaE and unfitting of a world power. President Trump @POTUS is working to stop this war and end the killing. We await receipt of RU Memorandum (Term Sheet) that you promised a week ago. Cease fire now. https://t.co/Mq2NxLyw2V — Keith Kellogg (@generalkellogg) May 27, 2025

Друг аспект от руските намерения Украйна да бъде подчинена - Кремъл очевидно работи, за да постави пред свършен факт чрез действия на терен относно АЕЦ Запорожие. Украинското подразделение на "Грийнпийс" публикува сателитни снимки, от които се вижда, че Русия вече е положила 90 километра далекопроводи при Азовско море, в окупираните от руската армия части на Донецка и Запорожка област. Тези далекопроводи изглежда са част от мрежата, с която Русия ще свърже необратимо АЕЦ Запорожие към руската електропреносна мрежа. Още преди седмица Алексей Лихачов, ръководителят на "Росатом", коментира следното – Русия има изготвен план как АЕЦ Запорожие пак да действа на пълна мощност. Сега централата е в състояние на студен режим. Всичко това е още едно потвърждение, че Руската федерация не обръща внимание на американския президент Доналд Тръмп – от американска страна, според редица западни медийни публикации, има предложение АЕЦ Запорожие да остане под украински контрол с американски надзор.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък скок в интензивността на бойните действия в Украйна на 27 май – с цели 46 бойни сблъсъка повече на дневна база. По официални украински данни са станали общо 216 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 161 управляеми авиационни бомби (КАБ), с 10 повече на дневна база. Само в Курска област, на руска територия, са хвърлени 21 руски КАБ. Мащабът на руския артилерийски обстрел е бил в размер на почти 4600 изстреляни снаряда т.е. без промяна на дневна база. Руската армия е използвала почти 2700 FPV дронове-камикадзе т.е. с 300 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

(КАРТА) Отново най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 65 спрени руски пехотни атаки, предимно по южната дъга на Покровск, но и от изток (например Зоря, Миролюбовка, Малиновка /там руското знаме се вее в западните покрайнини/, Лисовка – т.е. райони, където руската армия се мъчи да напредне и със сили югозападно откъм Торецк). В съседното от юг Новопавловско направление е имало 25 руски пехотни атаки, като отново по официални украински данни няма никакви промени на позиции. Цели 32 руски пехотни атаки е имало в Курска област, също толкова и в Лиманското направление. 19 руски пехотни атаки са станали в Торецка област, а в Краматорското направление (Часов Яр) и в Ореховското направление (западната част на Запорожка област) е имало по 11 руски пехотни атаки.

Cool footage! Ukrainian Air Force F-16s are striking Russian military positions in Kursk Oblast with high-precision GBU-39 guided bombs. pic.twitter.com/uuoudz0ctj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2025

Още: Bild: Поляци и литовци се изселват заради страх, че армията на Путин идва (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Покровското направление украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", потвърди вече разпространявана от 2 дни информация – руски позиции има в южната част на село Попов Яр. "Засега няма данни противникът да е успял да се укрепи там, боевете текат", добавя каналът (КАРТА). Селището се намира югозападно от Торецк, в посока, от която може да се върви както към Константиновка, така и към Мирноград т.е. североизточно от Покровск. В този участък от фронта руснаците превзеха и Стара Николаевка, която е по-близо до Торецк от Попов Яр.

За Новопавловското направление украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов, част от батальона "Айдар", признава, че село Богатир е паднало и там сега руснаците струпват хора и техника, поне 200 войници. Продължават боевете в Зелено поле, близо до Богатир, признава и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора", в чийто дневен обзор личи, че никъде на фронта руснаците нямат голям успех – отделно има оплаквания как с нощната атака с дронове срещу руски обекти Украйна показала, че не разбрала правилно предупреждението на руското военно министерство, че Руската федерация ще отговаря и наказва такива операции. За боевете при границата между Суми и Курска област Бунятов казва, че ситуацията е стабилна. Боецът с позивна "Осман" отчита и друго: "Врагът не прави изключения – целта му е да унищожи всички, които са против сливането с Русия. Врагът действа като държава, която всъщност е във война, и тази държава прави планове за следващите 5 години война. Ние все още оставаме държава, която иска да седи на 2 стола, да се преструва, че всичко е под контрол и да подготви хората за мир, както се подготви през 2022 г. за бърза победа. Фронтът и армията не са просто част от бюджета, а нашето бъдеще".

looks like Vostok still has plenty of armor and isnt afraid to use it - maybe 6 destr pieces or so.

110th BDE, southern donetsk https://t.co/bvs8RBD8Vc pic.twitter.com/gY4MWhViWs — imi (m) (@moklasen) May 26, 2025

Появиха се и сателитни снимки от украинска атака с дронове в началото на месец май срещу руското военно летище "Саки", в Крим. Украински дрон вероятно е ударил команден пункт, използван за управление на дронове "Орион" - и вероятно и такива дронове. Впоследствие пунктът е бил изцяло премахнат:

Analysis of satellite images of the "Saky" airfield by CyberBorshno team suggests that between May 1–3, 2025, an FPV drone likely struck a command post used for operating Orion UAVs—and possibly the UAV itself.



Evidence: drag marks on the road where the CP was located,… pic.twitter.com/WjmRieSFmt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2025

Още: Дронове и ракети: Технопарк до Москва горя, МиГ срина сграда на ФСБ, взрив в руски оръжеен склад, Украйна под обстрел (ВИДЕО)