От Ню Йорк до Лондон за по-малко от час: В САЩ разработват свръхзвуков пътнически самолет (ВИДЕО)

Свръхзвуковото пътуване е съвсем близо – в Тексас, САЩ, разработват самолет, който един ден ще може да ни отведе от Ню Йорк до Париж за само 55 минути. Американският стартъп Venus Aerospace успешно тества революционен двигател — иновативна система, която генерира тяга чрез въртящи се детонации вместо традиционно горене.

✈️Supersonic travel is just around the corner! In Texas, a plane is being developed that will one day take you from New York to Paris in just 55 minutes



The American startup Venus Aerospace has successfully tested a revolutionary engine — an innovative system that generates