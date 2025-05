Дронове и ракети: Технопарк до Москва горя, МиГ срина сграда на ФСБ, взрив в руски оръжеен склад, Украйна под обстрел (ВИДЕО)

Поредна тежка нощ във войната на дронове и ракети между Украйна и Русия. Нови атаки и далекобойни удари бяха нанесени и от двете страни. Руската въздушна атака започна по-рано от украинската – още преди да настъпи полунощ, но серия от предупреждения в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС и в каналите в Телеграм на местни ръководители и военновременните администрации в Украйна зачестиха малко преди 1:00 часа. Почти по същото време и кметът на Москва Сергей Собянин започна да публикува предупреждения и уточнения за свалени дронове в района на руската столица.

Москва под атака

Съгласно написаното от Собянин до този момент в канала му в Телеграм, тази нощ в района на Москва са свалени общо 33 дрона. Руското военно министерство съобщи за общо 112 свалени украински дрона между 21:00 часа и 0:00 часа на 27 май, като 59 от тях са над Брянска област, 19 – над Белгородска област, 13 – над Тулска област, 10 – над Курска област, 8 над Орловска област и 3 над Калуга, откъдето летят украинските дронове над Москва. Затворени по традиция са московските летища – в случая "Внуково", "Шереметиево", "Домодедово" и "Жуковски":

В Зеленоград, който се намира в региона на Москва и е административен окръг на руската столица, има поражения. Щетите са в технопарк "Елма". Според уебсайта на парка, предприятията в технопарка се занимават с производство на електронно оборудване, производство на контролно-измервателни устройства, оптично оборудване, обработка на различни материали, научноизследователска и развойна дейност, информационни технологии, производство на потребителски стоки. Технопаркът е разположен на цели 60 000 квадратни метра, парцелът е 6 хектара.

Още по-впечатляващ украински удар обаче имаше в Белгород. Украински МиГ е успял да удари сграда на ФСБ – видеокадри показват операцията и удара. Това се случва за пръв път във войната.

Footage of a powerful strike on the deployment of FSB officers in Russia’s Belgorod region. pic.twitter.com/j8SQMswGav — NEXTA (@nexta_tv) May 27, 2025

Прокремълските телеграм канали Mash и Shot съобщават, че взривове са се чули към 3:30 часа през нощта и в района на Рязанската рафинерия. А за Московския регион Shot пише, че са използвани украинските дронове "Лютий" за атаката:

Точно в района, от които видео публикува Shot - при град Дубна, е било атакувано руско предприятие за производство на дронове. Става въпрос за "Кронщад". "Повече от 15 години ние развиваме собствени инженерни и информационни технологии в безпилотната индустрия, които са търсени на руския и световния пазар", се казва на уебсайта на компанията. А публикувани в Телеграм видеа ясно показват, че има минимум едно точно попадение и голяма експлозия на територията на предприятието.

Иначе още преди съобщенията за атаки, в Амурска област т.е. в Далечния изток, на почти 8000 километра от Москва, стана взрив и избухнаха пожари в руски склад за боеприпаси. Става въпрос за 304-ти оръжеен склад на 35-та общовойскова армия на Въоръжените сили на Руската федерация. Какво точно е станало, за да има взривове и пожари, не е все още ясно:

Reports from Russia: The 304th ammunition depot of the 35th Army is on fire in Amur Oblast. NASA firms shows massive fires in the area. pic.twitter.com/2kXN5FyVMV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 27, 2025

Украйна под руски обстрел

Харков, Киев, Чернигов, Суми, Полтава, Днипро (Днепропетровск), Одеса – по области, както и Запорожка, Николаевска и Херсонска област – навсякъде имаше предупреждения за атака с дронове, както и стрелба с балистични ракети. Специално опасност от ракети беше декларирана в Полтава. Предупрежденията от украинските ВВС продължиха до 3:50 през нощта, съгласно данните от канала им в Телеграм.

Харковската военновременна администрация вече посочи, че има трима ранени в село Васищево, Харковска област, където четиригодишно дете е получило остра форма на стрес след атаката. Още трима души са ранени в село Есхар.

