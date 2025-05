САЩ потвърдиха данни на Киев: Руските загуби във войната са шокиращи (ВИДЕО)

Общият брой на жертвите във войната между Русия и Украйна надхвърли загубите на САЩ във Втората световна война — над 1,2 милиона убити и ранени от двете страни. Това обяви пратеника на Белия дом за Украйна Кийт Келог. Той предложи възможна среща между Володимир Зеленски, Владимир Путин и Доналд Тръмп в Женева, която да се проведе, след като Русия представи своите условия. Украйна вече е обявила своите условия за прекратяване на огъня.

🇺🇸 The total casualties in the Russia–Ukraine war have surpassed U.S. losses in World War II — over 1.2 million killed and wounded on both sides, according to White House envoy Keith Kellogg.



He also suggested a possible meeting between Zelensky, Putin, and Trump in Geneva —