Украйна влиза в НАТО: Генералният секретар на НАТО в режим на "да, но ..." (ВИДЕО)

Същевременно, Столтенберг веднага поясни, че бъдещето членство на Украйна в НАТО зависи от реформи и че на следващата среща на Алианса ще има препоръки към Киев какво да прави. "Подкрепяме Украйна по пътя ѝ към НАТО", каза генералният секретар на Алианса. Утре, 28 ноември, започва срещата на външните министри на страните-членки на НАТО и се очакват препоръки след края ѝ.

В този контекст обаче има и друго уточнение - Украйна не може да влезе в НАТО, докато е в пълномащабна война с Русия, пише The Guardian като отзвук от пресконференцията на Столтенберг.

Друг отзвук - макар третата украинска контраофанзива да не постигна целите си, Украйна си върна 50% от завладяното от Русия в пика на инвазията, това е голяма победа, настоя Столтенберг. "Русия не постигна стратегическата си цел, Русия е по-слаба в политическо, икономическо и военно отношение", подчерта генералният секретар на НАТО, като добави, че Запада и НАТО трябва да продължат да подкрепят Украйна. Той изтъкна неотдавнашните обещания за военна помощ от Германия и Нидерландия на стойност 10 млрд. евро като доказателство, че подкрепата на Запада не пресъхва. Припомняме, че в Нидерландия на изборите победи крайната партия на Герт Вилдерс - тя е далеч от необходимото мнозинство, но предстоят сложни преговори за нова коалиция и обещанието на Рюте за помощ за Украйна може и да се промени като действително изпълнение: Какво предстои след вота в Нидерландия?

Не виждаме знак, че Путин иска наистина мир и най-силното послание за мир ще дойде при превъзходство и победа на бойното поле - така Столтенберг обобщи моментната визия на Запада за Украйна, когато беше питан за варианта Украйна дава територии на Русия, но влиза в НАТО: Украйна в НАТО: Конкретна идея. Германия удвоява военната помощ за Киев (ВИДЕО)

🎥Ahead of a meeting of NATO foreign ministers, DW's @TeriSchultz asked Jens Stoltenberg about proposals that Ukraine could leave some of its land in Russian hands in exchange for membership in the alliance. Here's the Secretary General's response: pic.twitter.com/5y9Ia3Jc5Z