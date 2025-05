Скандалът се разраства: Унгария гони украински "дипломати шпиони"

Унгария е експулсирала двама "шпиони", за които твърди, че работят под дипломатическо прикритие в посолството на Украйна в Будапеща. Това съобщи унгарският външен министър Петер Сиярто на 9 май, след като Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че е разбила мрежа на унгарското военно разузнаване, действаща в Закарпатска област. СБУ задържа двама "агенти", обвинени в шпионаж срещу украинската държава.

Съобщава се, че целите на операцията са включвали събиране на разузнавателна информация за отбраната и армията на Украйна, идентифициране на уязвимите места в нейните системи за наземна и противовъздушна отбрана и оценка на социално-политическите възгледи на местните жители, по-специално сценарии за обществената реакция, ако унгарски войски влязат в региона.

Сиярто реагира на този ход на Киев, като го нарече "антиунгарска пропаганда". "Последната клеветническа кампания срещу унгарците се провежда по абсолютно същата причина, както и предишните. Ние, унгарците, искаме мир, казваме "не" на войната, никога не сме доставяли оръжия на Украйна и никога няма да го направим, не сме позволили и няма да позволим да бъдем въвлечени в тази война, да въвлечем Унгария в тази война", заяви той.

Петер Сиярто добави, че унгарското правителство няма да толерира "постоянното предприемане на подобни клеветнически действия срещу Унгария и унгарския народ в Украйна" като причина за експулсирането на предполагаемите "шпиони".

⚡️⚡️Diplomatic scandal: Hungary expels two Ukrainian diplomats, accusing them of spying



🇺🇦This comes as Ukraine’s security services announce the arrest of Ukrainians cooperating with Hungarian military intelligence.



🇭🇺Hungary’s FM Péter Szijjártó calls the SBU claims… pic.twitter.com/ZB622Vq4Ai