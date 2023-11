Украйна в НАТО: Конкретна идея. Германия удвоява военната помощ за Киев (ВИДЕО)

Според Расмусен, през 1955 година Германия е пример за такъв подход - по подобен начин тя влиза в НАТО, само западната част, без източната.

Идеята "Украйна в НАТО"

Расмусен отдавна работи заедно с Андрий Ермак, началник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, особено преди последната среща на върха на НАТО във Вилнюс тази година, която завърши без покана за присъединяване на Украйна. Засега позицията на НАТО е - покана за Украйна тогава, когато условията го позволят, а дотогава да има определени гаранции за сигурност. Създаден беше съвет Украйна-НАТО и споразумение, според което членовете на Алианса предлагат двустранно гаранции за сигурност на Украйна - 25 държави вече са в преговори с Киев за гаранции за сигурност. Т. нар. Киевски договор за сигурност трябва да послужи като мост към пълноправно членство в алианса. Пактът включва широкомащабни трансфери на оръжия, засилен обмен на разузнавателни данни и подкрепа за украинската отбранителна промишленост, за да може тя да произвежда по-независимо оръжия и боеприпаси. Тези гаранции обаче не спряха войната: България се присъедини към гаранциите на страните от Г-7 за Украйна

Расмусен, който беше генерален секретар на НАТО между 2009 г. и 2014 г., настоя, че план за частично членство на Украйна няма да символизира замразяване на войната, а вместо това ще отбележи решимостта да се предупреди Русия, че не може да попречи на присъединяването на Украйна към западния отбранителен съюз, пише The Guardian. През следващото лято във Вашингтон ще се проведе юбилейната 75-а среща на върха на НАТО и въпросът за бъдещото членство на Украйна със сигурност ще бъде основна тема.

Според бившия генерален секретар на НАТО, че каузата за членството на Киев в НАТО не може да бъде отложена отново през следващата година. Той каза: "В момента се работи по този въпрос: "Дойде време да направим следващата стъпка и да отправим покана към Украйна да се присъедини към НАТО. Нуждаем се от нова европейска архитектура за сигурност, в която Украйна е в сърцето на НАТО".

В момента текат дискусии за привличане на военни специалисти преди следващата среща на върха на НАТО, за да се разработят подробностите по тяхната идея, включително как в контекста на променящите се фронтови линии може да се очертае надеждна демаркационна линия, която да показва украинската територия, считана за част от НАТО, и територията, окупирана от Русия, пише БГНЕС.

Германия удвоява военната помощ за Украйна

Междувременно, германският таблоид Bild съобщи, че Германия ще удвои военната помощ за Украйна, която ще отпусне догодина (2024 година). Вместо 4,3 млрд. евро, ще бъдат отпуснати 8,6 млрд. евро. Основната причина - при предишния вариант на практика всичките пари щяха да идат за проекти, по които Германия вече е поела ангажимент и само 120 млн. евро щяха да са за нови инициативи.

Според Bild, решението това да стане е било взето неофициално през изминалата седмица, след широки дискусии. А през предстоящата седмица парламентарната бюджетна комисия на Бундестага се очаква официално да го обяви и след това да бъде одобрено.

Развитие на бойните действия в Украйна

През изминалото денонощие боевете в Украйна остават все така жестоки – украинският генщаб докладва за 1100 убити руски войници, но значими промени по фронта няма на практика никъде. Показателни за това са обзорите на три от най-популярните руски военни телеграм канала – WarGonzo на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, "Рибар" - създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук и "Двама майори".

В обзора на Пегов по-значимо събитие е украинският натисък в западната част на Запрожка област – там имало украински напредък при Пшенични. Обзорът на "Рибар" е още по-оскъден – основният поглед е към Авдеевка и как било още преждевременно да се говори, че при Степово (3 километра северозападно от индустриалната зона на Авдеевка) руснаците вече са изградили укрепени позиции. Повече разсъждения има в обзора на "Двама майори" - как войната ще е дълга, как има лек напредък от север и юг към Авдеевка (коксовия завод и жп линията от Красногоровка към Степово /5-3 километра северозападно от Авдеевка/ плюс комплекса "Царска охота" от юг), как при източния браг на река Днепър е най-трудното направление за руснаците в момента и как руснаците успели да превърнат в сива зона района при Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут).

The 31st Mechanized Brigade shared a video of the destruction of a Russian column in the direction of Avdiivka. Three MT-LB's can be seen of which one is hit by ATGM. pic.twitter.com/PTEG6nwbzn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2023

Специално за Днепър, интересна публикация (превод на английски език и връзка към оригиналната публикация - ТУК) има от проруския сепаратист Андрей Морозов, с позивна Мурц. Той твърди, че командващият 810 бригада на руските ВВС полковник Ян Суханов е умрял на 8 ноември в болница в Москва. Това е станало след успешна украинска атака. 810-та бригада се бие при Кринки, на 30 километра североизточно от Херсон и на 2 километра източно от Днепър. Там украинците съумяха да изградят предмостие, а от няколко дни различни руски военни телеграм канали, включително "Рибар", WarGonzo и "Двама майори", говорят, че украинската армия прехвърля бронирана техника през този плацдарм и дори използва военни хеликоптери за атаки по руски позиции (в обзора на "Двама майори" за вчера това е изрично упоменато.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) също няма отбелязване с потвърдени геолокализирани видеокадри на промяна на позиции. В сутрешната сводка на украинския генщаб се посочва, че през изминалото денонощие имало 80 бойни сблъсъка. Впечатление прави, че руснаците са опитали по-мащабна операция в направлението към Угледар и през Старомайорско, по направлението Велика Новоселка - Бердянск – 11 отблъснати техни атаки има там по украинските официални данни.

