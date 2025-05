В Курск издигат паметници на севернокорейци, сражавали се срещу Украйна

Паметници на севернокорейски войници, които са се сражавали срещу Украйна в полза на диктатора Владимир Путин, ще бъдат издигнати в Курска област на Руската федерация. Това заяви посланикът на Русия в Северна Корея - Александър Мацегора - на прием в Пхенян по случай Деня на победата. Става въпрос за 9 май, когато Путинова Русия използва военния парад в Москва с пропагандни цели, но с формалния повод 80 години от победата над нацистка Германия във Втората световна война.

Мацегора каза, че Путин "високо е оценил смелостта, всеотдайността и бойните умения на корейските другари по оръжие, чиято роля в освобождаването на Курска област е била изключително голяма“, съобщава Корейската централна телеграфна агенция.

"А в освободените градове и села ще бъдат издигнати красиви обелиски на корейските герои. Възстановените улици и площади ще бъдат наречени на тяхно име - имената на тези, чийто подвиг завинаги ще остане в благодарната памет и в сърцата на руския народ", заяви дипломатът, цитиран от независимия руски Telegram канал ASTRA.

В края на април южнокорейското разузнаване актуализира оценката си за загиналите севернокорейци във войната на Русия срещу Украйна - според агенцията те са около 600. Поне 15 хиляди севернокорейски войници са били изпратени от диктатора Ким Чен Ун в Руската федерация. Досега Северна Корея е понесла около 4700 жертви във войната, като в това число влизат не само убити, а също толкова тежко ранени, че да не могат да се върнат на фронта, пленени и изчезнали.

За около шест месеца на фронта военните на Ким Чен Ун все пак са показали признаци на подобрени бойни способности, отчитат от Сеул.

През април Пхенян за първи път потвърди, че е изпратил войски да се бият за Русия във войната в Украйна по заповед на лидера на Северна Корея.

Същия месец Путин благодари официално на Ким Чен Ун: "Отдаваме почит на героизма, високото ниво на специална подготовка и всеотдайността на корейските войници, които рамо до рамо с руските войници защитаваха родината ни като своя. Те изпълниха дълга си с чест и доблест, покривайки се с неувяхваща слава". Русия не скри, че ако не са били севернокорейците, задачата в Курск е щяла да е много сложна.

