Мерц заплаши Русия в случай на провал с мирните преговори (ВИДЕО)

Новият германски канцлер Фридрих Мерц пристигна в Брюксел за първи път, откакто пое поста, и веднага отправи послание към руския диктатор Владимир Путин. Той заплаши Русия със санкции, ако мирните преговори с Украйна се провалят. Според него Москва трябва най-накрая да се съгласи на дълготрайно прекратяване на огъня, което ще направи възможно постигането на реален мир. Мерц разкри, че е разговарял по темата с американския президент Доналд Тръмп.

"Говорих по телефона с американския президент. Той ме информира за плана си за 30-дневно прекратяване на огъня. Изразих подкрепата си за тази стъпка, като посочих, че и ние смятаме, че това е правилният подход – от гледна точка на германското федерално правителство. Русия – в частност – сега е призована най-накрая да се съгласи на по-дълго примирие, което да отвори пространство за истински, автентичен мирен договор", каза германският канцлер.

"Ако това не се случи, няма да се поколебаем, заедно с нашите европейски партньори и Съединените американски щати, да засилим още повече санкциите", добави той, цитиран от "Украинска правда".

