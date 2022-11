Украйна задържа зам.-кмет на Херсон, помагал на руските войски

Според прокурорите през март неназованият служител е започнал да сътрудничи на поставените от Русия пълномощници в Херсон, включително на Владимир Салдо - ръководител на незаконното окупационно правителство на Херсонска област.

Според беларуската опозиционна телевизия NEXTA става въпрос за Владимир Пепел.

The former deputy head of Kherson is detained



Vladimir Pepel is suspected of collaborating with the Russians during the occupation of #Kherson. He is currently in custody. pic.twitter.com/cXXEj2EQOk