Украйна заземи поне 2 руски Су-34, Русия порази система М270 (СНИМКИ и ВИДЕО)

От снимките се вижда, че е поразен хангар, вероятно използван за поддръжка, в който има поне два руски военни самолета "Сухой". Анализът на OSINT сочи, че това са Су-34. Именно с тях руснаците извършват масирани бомбардировки с авиационни бомби, което им даде сериозно предимство в боевете през последните месеци - първо в Авдеевка, след това и на други места на фронта. Не е напълно ясно колко самолета са в хангара - изглежда, че са поне 2 - а следи от огън има и извън хангара, по пистата.

The aftermath of Ukraine's recent strike on Morozovsk air base in Russia is visible in new satellite imagery.



The base was last struck by Ukraine earlier this year in April. pic.twitter.com/Rccg95iIGj