Унгария блокира компенсациите на страните от ЕС за оръжието за Украйна. Блокът прави нов фонд?

Европейският съюз търси начини да преодолее ветото на Унгария за военната помощ за Украйна по линия на Европейския механизъм за мир. В продължение на почти година и половина правителството на Виктор Орбан блокира 6,5 млрд. евро, които трябва да компенсират страните от ЕС за доставките на оръжия за Киев, включително България.

Според официални изявления Будапеща се опасява, че вноските ѝ във фонда ще бъдат използвани за военна подкрепа на Украйна. Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви преди време, че страната му ще продължи да блокира решението за отпускане на тези средства, докато Украйна не възобнови транзита на руския петрол от „Лукойл“: След врява в ЕК и заплахи към Украйна: Още повече руски петрол потече към Унгария и Словакия.

В отговор ЕС обмисля създаването на нов междуправителствен фонд с доброволни вноски, изключващ участието на Будапеща, съобщава испанският вестник El Pais. За създаването на такъв фонд обаче е необходимо единодушието на всички 27 държави от ЕС, включително на Унгария.

Външните министри на ЕС ще обсъдят предложението на среща в Люксембург, организирана от ръководителя на европейската дипломация Жозеп Борел. Обсъжда се създаването на алтернативен фонд или други обходни пътища, но те изискват правен преглед.

ЕС също така финализира пакета от 35 млрд. евро заем за Украйна, който ще бъде изплатен от приходите от замразените руски активи. И там обаче Унгария обаче възпрепятства решението, като настоява за отлагане до края на изборите в САЩ през ноември: Унгария блокира 35 млрд. евро заем от ЕС за Украйна - не ѝ хареса правило за руските санкции.

