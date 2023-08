Уникално ВИДЕО от атаката срещу руския танкер: Операцията е на украинските служби за сигурност

Танкерът, който се движеше от Турция, е доставял гориво за руските окупационни войски. Както писахме, в резултат на атаката той е с пробойна в машинното отделение и не може да се движи самостоятелно затова Москва е изпратила няколко морски съда на помощ.

Атаката е извършена в териториалните води на Украйна с морски дрон, натоварен с 450 кг тротил, съобщи Интерфакс-Украйна, позовавайки се на източник от СБУ.

Междувременно се появи и видео, показващо точно какво се е случило и как дронът се забива в корпуса на танкера:

Tonight the Security Service of #Ukraine blew up the large #Russian oil tanker "SIG" transporting fuel for Russian troops. pic.twitter.com/gcP4aHOtyA