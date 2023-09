Унищожени или тежко повредени: Сателитни СНИМКИ на ударените руска подводница и десантен кораб (ВИДЕО)

Оценката на Oryx е на база първите сателитни снимки от мястото на поражението - корабостроителница в Севастопол. Двата плавателни съда са били там за ремонт на сух док. "Трябва да видим и снимки с по-висока резолюция, но изглежда и от снимките с по-ниска резолюция е потвърдено - "Минск" и "Ростов на Дон" са унищожени или тежко повредени", пише един от анализаторите на Oryx:

The aftermath of the attack on Sevastopol - seen in low-resolution satellite imagery.



We'll have to wait for high-resolution imagery to be sure, but it seems to confirm reports "Minsk" landing ship and the "Rostov-on-Don" submarine have been destroyed or heavily damaged. https://t.co/bhGjIeS6r9