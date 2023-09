Подводница и десантен кораб: Какво удари Украйна в Севастопол (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Нанесени са щети на завода за ремонт на плавателни съдове в град Севастопол, в частност на оборудването. Що се отнася до плавателните средства, може да потвърдим поражението на голям десантен кораб и подводница", се казва в съобщение на украинското ведомство.

Телеграм-каналът Shot съобщава, че са повредени дизеловата-електрическа подводница "Ростов на Дон" и големият десантен кораб "Минск" - те са са запалили. И двата плавателни съда са били на сух док за ремонт.

По други данни, в хода на атаката, са били повредени големият десантен кораб "Ропуча" и подводницата, носител на ракети "Калибър" KILO.

Големите десантни кораби от проект 775 (Ropucha - от полски - "жаба"), по класификацията на НАТО, са предназначени за морски десант на необорудвано крайбрежие и прехвърляне на войски и товари по море. Способни са да транспортират различни видове бронирана техника, включително и танкове. По руската класификация серията големи десантни кораби е (БДК) от 2-ри ранг на близката и далечна морска зона, построени в Полша за военно-морските сили на СССР.

In Sevastopol, the large landing ship Ropucha and the submarine KILO may have been damaged as a result of the morning attack.



This was reported by OSInt researcher M.T. Anderson.



Preliminarily, two people were killed and 26 were injured as a result of the missile attack on the… pic.twitter.com/r3rmqAlv7u