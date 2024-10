Може би твърдението, че въоръжените сили съществуват, за да воюват, изразява очевидното, пише британското издание The Times. Политици от всякакъв род обаче последователно пренебрегват тази проста истина в продължение поне на 20 години. Способността на Великобритания да се бори с равностоен противник бавно, но сигурно се свива, а отбраната губи позиции пред по-належащи области като здравеопазването и социалните грижи.

Празното бърборене замени практическите действия и сега министрите, като говорят за британските въоръжени сили, възхваляват добродетелите на войниците, но всъщност ги лишават от подготовката, да не говорим за възможността те да победят на бойното поле. Такова пренебрежение е не само опасно, но и неморално, тъй като обрича едни от най-добрите хора на нашата страна на нараняване и смърт в бъдещ конфликт, макар че това може да бъде избегнато. Още: Великобритания не е готова, ако Русия реши да отмъщава

Затова трябва да отдадем почит на министъра на отбраната Джон Хийли, който повдигна завесата на тайната и призна в подкаст на Politico, че въоръжените сили под негово командване в момента не са в състояние да се бият с Русия. Диагнозата на Хийли е разочароваща. Военните, каза той, са обучавани да се бият, но не са напълно подготвени. И затова те не са в състояние да изпълнят основната си задача, а именно да възпират агресора. Това е осъдителна присъда, която ясно демонстрира пропастта между политическата арогантност и мрачната реалност.

Хийли е добър диагностик, но лечението на армията е напълно незадоволително. Кристално ясно е, че Обединеното кралство трябва да харчи 3% от БВП за отбрана. Международната ситуация в съвременната епоха почти никога не е била толкова опасна, колкото е днес. Близкият изток е в хаос, Китай заплашва Тайван, а Русия може да смаже Украйна. Въпреки това, първо консерваторите, а сега и лейбъристите не са склонни да разпределят горните 3%. Вместо това Хийли обещава да „доведе пътя" до 2,5%. Но кога точно? Генерал сър Роланд Уокър, командващ британската армия, казва, че тя трябва да удвои бойния си капацитет до 2028 г. и да го утрои до 2030 г. Наскоро той предупреди, че плановете трябва да се правят въз основа на предположението, че войната с Русия ще започне до три години. Още: "Размерът има значение": Топящата се британска армия няма да може да се бие с Русия

Най-добрият начин да избегнете катастрофален конфликт е да разубедите руския диктатор, издирван от Наказателния съд в Хага за систематично отвличане на украински деца, Владимир Путин - ако той се осмели да атакува Великобритания и НАТО, войските му ще бъдат напълно унищожени. Разбира се, Великобритания не е сама и едва ли ще може да разполага с пълен набор от бойни способности, тъй като само САЩ имат подобна привилегия. Но ако изолационизмът вземе връх след президентските избори в САЩ или ако необходимостта да се конфронтира с Китай принуди Америка да съсредоточи силите си върху Индо-Тихоокеанския район, Обединеното кралство ще трябва да поведе общите усилията за защита на Европа заедно с Франция и Германия.

Резултатите от скъперничеството на правителството са видими навсякъде. От 2022 г. само една танкова бригада от сухопътните войски е в състояние на готовност за оперативно развръщане в Естония. Хийли вече потвърди, че задачата е била възложена на лека механизирана бригада, която не притежава тежки танкове, необходими за отблъскване на руски атаки. Сухопътните сили нямат наземна противовъздушна отбрана, а страната не разполага с противовъздушен отбранителен щит, какъвто използва например Израел.

Кралските военновъздушни сили нямат способности за ранно предупреждение във въздуха и пилотите не са достатъчно обучени поради недостиг на учебни самолети Hawk. Поради проблеми със софтуера само 34 изтребителя F-35 са в експлоатация. Още: Лондон: Проблемите в британската армия са много по-лоши, отколкото предполагахме

Кралският флот междувременно тъне в забрава. Броят на разрушителите и фрегатите скоро може да бъде намален до 13, тъй като остарелите кораби постепенно се разпадат. Същевремено има големи затруднения при изграждането на нови съдове. Когато самолетоносачът ни тръгне на далечно плаване догодина, той ще бъде придружен от норвежки спомагателен кораб, защото единственият британски кораб от този клас не е боеспособен, пише The Times.

На всичкото отгоре е необходимостта от предоставяне на помощ за Украйна, която възлиза на 3 милиарда лири годишно. Тези пари трябва да идват от общия държавен бюджет, а не от натоварения до дупка военен бюджет, пише в анализа. Британският финансов министър Рейчъл Рийвс обеща да осигури допълнителни 2,9 млрд. паунда за военния бюджет на Обединеното кралство за догодина, както и да продължи финансирането от 3 млрд. паунда годишно като военна помощ за Великобритания "колкото е необходимо", предаде Reuters. Великобритания е начело по предадени гаубици на Украйна що се отнася като процент от собствените си резерви - 50% или 58 бройки:

The Top Lead visual communications agency writes that Britain has transferred half of its howitzer stockpile to Ukraine - 58 pieces.

The United States transferred 198 howitzers, but is not among the top five in terms of the share of transferred howitzers in its stockpile. pic.twitter.com/DWOv5Sz2Xk