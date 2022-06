В числа: Загубите във военна техника на Украйна и Русия, данни за доставеното от САЩ оръжие (ВИДЕО)

За пръв път от началото на войната, Украйна съобщи какви са загубите ѝ във военна техника.

Според зам.-украинския министър на отбраната Владимир Карпенко, украинската армия е загубила 400 танка, 700 артилерийски системи и 1300 бойни машини на пехотата. Това е почти 50% от запаса от такава военна техника на украинците.

Украинският генерален щаб обаче публикува и какви са руските загуби - по украински оценки. Москва не е казвала нищо по темата от над 2 месеца: Руското военно министерство 2 месеца не докладва за убитите руснаци в Украйна, защото били "малко". По отношение на еквивалентната техника, Украйна казва, че е унищожила 1465 руски танка, 3573 БРТ-а и 739 артилерийски системи. Убити са 33 350 руски войници, твърдят украинците. Що се отнася до украинските загуби в жива сила, Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, преди седмица заяви, че може да се каже, че са загинали 10 000 украински войници от началото на войната.

#Russian losses according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/sKe3LLPwsS — NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2022

❗️According to Oleksiy #Arestovych, 100 #Ukrainian soldiers killed per day on average at the beginning of the conflict.



Asked by Mark Feygin whether it was possible to say that the Ukrainian army had lost up to 10,000 fighters, Arestovich replied, "Yes, somewhere like that." — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2022

В светлината на темата с военната техника, британският премиер Борис Джонсън беше за втори път на посещение в Киев и там му бяха показани поразени от украинската армия руски танкове, както и ударена друга руска техника. Джонсън обяви, че скоро Великобритания може да стартира програма за обучение на украински военни - до 10 000 военни.

На този фон Пентагона публикува списък с доставеното от САЩ оръжие за Украйна от началото на войната. Най-сериозната част - 126 гаубици калибър 155 милиметра, със 108 машини за превозването им, 260 000 снаряда, 20 хеликоптера Ми-17, 200 БТР-а М113, над 700 бойни тактически дрона Switchblade и 121 бойни дрона Phoenix Ghost, както и две противокорабни ракетни системи "Харпун". А една от последните засега новини на тема "военна помощ за Украйна" е, че Словения дава на Украйна 35 бойни машини за пехотата.

🇺🇸The Pentagon has released a complete list of weapons provided to Ukraine. pic.twitter.com/WGDp2woJ6F — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 17, 2022

Иначе ситуацията на бойното поле не се променя значително. Съгласно дневния анализ на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, в Северодонецк украинската съпротива не е сломена. Руската армия опитва да установи укрепен коридор за преминаване на река Сиверски Донец на няколко места и да прекъсне логистични линии на украинската армия, но не успява. В Лисичанск има специално звено на украинските сили за специални операции, което се грижи за по-точния обстрел от страна на украинската артилерия - видеа в социалните мрежи, разпространявани от Генералния щаб на украинската армия, показват резултатите.

The successful work of warriors- artillery 81st separate airmobile brigade dsv zs of Ukraine, which, from the British field trailers of 155 mm M777 caliber, destroyed one tank and two combat machines infantry Russian occupants together with eki pajamas. pic.twitter.com/qZEnj3wrkL — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 18, 2022

В Харковска област има украинска атака към Изюм, откъм Харков, за което съобщава и проруският Telegram канал "Рибар". Идеята най-вероятно е да бъдат прекъснати логистични линии на руската армия и тя да бъде принудена да отдели сили за защита, което ще провали руското настъпление към Славянск.

40th Separate Artillery Brigade destroys Russians in Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/xTVxCx07w6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) June 17, 2022

В Херсонска област има успешни въздушни удари на украинската армия и то отново според Telegram канала "Рибар".

