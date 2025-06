Под носа на ФСБ: Зеленски с подробности за операция "Паяжина" (ВИДЕО)

"Тези действия ще бъдат в учебниците по история", така президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира резултатите от операция "Паяжина", която нанесе мащабен удар върху руската военна авиация. По време на срещата си с ръководителя на Службата по сигурност на Украйна (СБУ) Зеленски нарече ударите по руските военни летища "абсолютно блестящ резултат." и допълни, че за трите години от началото на войната това е "операцията с най-голям обсег", организирана от Киев.

По думите на президента операцията е била подготвяна година и шест месеца. Зеленски допълни още, че всички, които са участвали в операц

🇺🇦 “I thank the Security Service, General Malyuk personally, and everyone involved in the operation. It was in the works for over a year and a half — perfectly planned and executed.



This was truly a unique operation. And now I can say: the ‘office’ for this op inside Russia was… pic.twitter.com/nrBw4cJH3H