В Москва ли е Пригожин? ВСУ взеха инициативата при Бахмут, укрепиха се здраво и край Херсон (ВИДЕА)

Цитирана е независимата беларуска мониторингова група "Беларуски хаджун", която представя нови данни за проследяване на полети от 27 юни. Според тях самолетът на ръководителя на "Вагнер" е излетял от летище Мачулищи в Беларус към Русия, летял е до Москва и след това веднага е поел към Санкт Петербург.

At 22:39, Prigozhin’s business jet Embraer Legacy 600 (reg. number RA-02795) took off from Machulishchy military airfield and is flying towards Russia.

Thus, Prigozhin’s plane was in Machulishchy for 14 hours and 59 minutes.

Осъденият в Хага за свалянето на полет MH17 на Малайзийските авиолинии бивш министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин (Стрелков) твърди в "Телеграм", че Пригожин се е върнал в Русия, за да преговаря с неназовани руски официални лица. Американските експерти обаче посочват, че не може да бъде потвърдено дали Пригожин действително се е върнал в Русия. Възможно е обаче той да се е върнал за кратко, за да разработи допълнителни детайли по сделката, договорена от беларуския диктатор Александър Лукашенко, а именно преместването на Пригожин и "Вагнер" в Беларус в замяна на спиране на въоръжения бунт и сваляне на наказателното дело срещу ръководителя на ЧВК.

Руски източници продължават да спекулират с особеностите на тази сделка. Свързаният с "Вагнер" руски военен блогър Grey Zone публикува интервю с беларуски боец на ЧВК, в което боецът твърди, че "Вагнер" е открила "ново бойно направление" в Беларус и че някои наемници ще "работят в Русия", а други - в Беларус. Руското опозиционно издание "Медуза", позовавайки се на източник от Министерството на отбраната в Москва, твърди, че само 1000 бойци на "Вагнер" са отишли в Беларус с Пригожин. Беларуският опозиционен канал "Беламова" твърди, че на сателитни снимки от 27 юни се вижда изграждането на нов военен обект в Осиповичкия район, вероятно тренировъчен лагер на "Вагнер" в Беларус. Така или иначе, има спекулации, че някои аспекти на сделката все още се разработват.

На фронта

Най-интересна изглежда ситуацията в Херсонска област, където украинските сили се укрепиха на позиции в близост до Антоновския мост на река Днепър от няколко дни насам. Информацията на руския „Телеграм“ канал „Рибар“ гласи, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да удържат позициите си и да вкарват допълнителни подкрепления въпреки „тежкия обстрел“ от страна на руската армия. Части на ВСУ са забелязани на островите в Днепър южно от Херсон. Русия няма "сигурен" контрол над този район, съобщава „Рибар“.

От канала твърдят, че украинците продължават опитите да пробият руските позиции и в Запорожието. Става въпрос за районите край Работин и Жеребянки. „В момента всички опити на врага да пробие успешно, се потушават от минни заграждения и артилерийски огън“, твърди „Рибар“.

A Russian tank hit by a Ukrainian FPV drone just north of Robotyne.



Line up... strike! pic.twitter.com/xKSqJPBV4S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ „Телеграм“ канала WarGonzo, пише, че в посока Запорожие основните военни действия се водят край Работин. „Украинската армия, с подкрепата на артилерията, проведе настъпателни операции. Въоръжените сили на Руската федерация удържаха позициите си. Но ВСУ разширяват контрола си в "сивата зона"“, гласи информацията.

В рамките на контраофанзивата си украинските военни са напреднали с 1300 метра към окупирания от Русия Бердянск в Запорожка област, съобщи заместник-министърът на отбраната на Украйна Анна Маляр.

Вчера е имало и украинска атака с ракети Storm Shadow срещу Приморск, Запорожка област. Твърди се, че е ударена сграда, използвана за настаняване на руски войници, съобщават местните канали.

Consequences of the arrival in Prymorsk. It is reported a Russian base is covered. https://t.co/7wIIyQiU6v pic.twitter.com/yF0gLLvooH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Любопитни събития има и южно от Бахмут (Донецка област), край Клещеевка, където два украински източника съобщават от мястото на събитието, че част от рота на руските въздушно-десантни войски се е предала на 28 юни, след като е била обградена. „Все още има някои, които имат проблеми с комуникацията и не знаят за това, така че скоро ще бъдат информирани и ще им бъде казано да се предадат или да умрат", съобщават украинските войници.

More assault footage from the 3rd Separate Assault Brigade of their operations near Bakhmut https://t.co/HwmP8vOR0C — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Информацията в „Рибар“ гласи, че украинските сили са направили редица опити да пробият руската отбрана край Бахмут, но всички те последвали съдбата на предходните опити – „значителни загуби и връщане към предишните линии“.

Само че украинските военни ръководители казват друго - че в този сектор ВСУ вече имат инициативата и са постигнали напредък. "През изминалото денонощие украинските отбранителни сили постигнаха успехи по фланговете край Бахмут и се укрепват по постигнатите линии", заяви Андрий Ковальов, говорител на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, цитиран от УНИАН. По-специално, украинските сили са постигнали частичен успех по направлението Равнопол-Володино. Ковальов уточни, че в Бахмутското направление Силите за отбрана са иззели стратегическата инициатива и провеждат настъпателни операции на широк фронт.

Зам.-министърът на отбраната Анна Маляр добавя: "Нашите войски са поели оперативната инициатива в този сектор на фронта. Противникът се опитва да удържи позициите си, провежда контраатаки, но постепенно отстъпва след понесените загуби. По посока на Клещеевка те (украинците) напреднаха с 1200 м. По посока на Курдюмовка - с 1500 м. Борбата продължава по фланговете на града. Нашите сили постигат успех. Сега те са се окопали на освободените линии".

WarGonzo казва, че украинците, с помощта на артилерията, са тръгнали на щурмови операции край Кудрюмовка, Клещеевка, Ягодно, Парасковьовка и Берховка, но без успех. Руснаците безуспешно са опитали да контраатакуват при Орехово – Васильовка. Съобщава се също така, че украинските войски успяват да напреднат по магистрала М-03 в района на Железнянски. Атаките на ВСУ към Краснополовка били отблъснати от руските части, твърди Семьон Пегов.

Special units of the Stugna Batallion clearing trenches near Bakhmut. pic.twitter.com/jy9oiY7p9z — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

Има и видеа, показващи как руски войници стават мишена в своите скривалища в Донецка област. Вероятно става въпрос за удар с комбинация от HIMARS и тежка 155/203 мм артилерия.

An overview of Russian soldiers getting targeted inside their hideouts. Presumably a mix of HIMARS and heavy 155/203mm artillery https://t.co/mmgKXQyJ2D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 28, 2023

От 10-а специална гвардейска бригада "Еделвайс" пък са успели да свалят руски изтребител Су-25.

Fighters of the 10th Edelweiss Special Guards Brigade shot down a Russian Su-25. pic.twitter.com/RVFUzDZGVM — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2023

„Рибар“ съобщава, че при Старобилск, Луганска област руските войски продължавали „методично“ да напредват в Серебрянската гора, а ВСУ изпратили допълнителни подкрепления в района, за да удържат щурмовете на силите на Путин. WarGonzo добавя, че ВСУ са опитали да напреднат при Билохоривка в Луганска област, но са се провалили.

Междувременно украинският министър на отбраната Олексий Резников заяви в интервю за Financial Times, публикувано на 28 юни, че "основното събитие" на украинската контраофанзива все още не е започнало.

Има и нова информация за загиналите след руския ракетен удар по Краматорск на 27 юни вечерта - те вече са 12, включително три деца, две от които са 14-годишни близначки, а другото е 17-годишно момиче. 60 души са ранени, а 11 са спасени изпод руините, след като руснаците удариха ресторанти в самия град в Донецка област и в близко село.

