Къде е летял самолетът на Пригожин след бунта? Битката при Антоновския мост се разгорещява (ВИДЕО)

Журналистите се позовават на сайта за проследяване на полети FlightRadar.

"На 25 юни (ден след бунта) самолет Embraer Legacy 600 (RA-02795) излита от Санкт Петербург и изключва транспондера си близо до Ростовска област. Около 18:00 ч. същия ден самолетът отново се появява на радара над Тамбовска област и към 19:00 ч. се връща в Санкт Петербург", съобщава IStories в съвместно разследване с Центъра за изследване на копрупцията и организираната престъпност (OCCRP).

Беларуската мониторингова група "Беларуски хаджун" също съобщава, че самолетът RA-02795 е пътувал между Южна Русия и Санкт Петербург, а вторият самолет на Пригожин - BAe 125-800B (RA-02731) - е в Москва от 22 юни.

"Бизнес самолетът на Пригожин се приземи тази сутрин на военното летище "Мачулищи" край Минск", съобщава още "Беларуски хаджун".

The business jet of Yevgeni #Prigozhin landed at the military airfield "Machulischy" near #Minsk this morning, reportst the Monitoring Group "Belaruski Hayun". pic.twitter.com/6jy8IOrmgQ — NEXTA (@nexta_tv) June 27, 2023

Припомняме, че хилядите наемници на Пригожин тръгнаха към Москва в петък срещу събота с искане за отстраняване на военния министър Сергей Шойгу и началника на Генщаба на армията Валерий Герасимов. В последния момент обаче се намеси беларуският президент Александър Лукашенко, който сключи сделка с Готвача на Путин, чиито параметри все още остават неясни. От Кремъл обявиха, че Пригожин ще замине за Беларус заедно с хора от ЧВК "Вагнер". Първоначално обещаха да свалят наказателното разследване срещу него, но се оказа, че то не е прекратено. Не е известно и къде се намира основателят на "Вагнер", след като напусна Ростов на Дон в събота.

В днешния си анализ американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) акцентира върху речта на руския диктатор Владимир Путин, издърван от съда в Хага заради незаконно депортиране на украински деца. Той направи обръщение, в което каза, че организаторите на бунта ще бъдат наказани с цялата строгост на закона. Така президентът на Русия се опита да убеди възможно най-много бойци и лидери на "Вагнер" да се присъединят към руската армия и да продължат да воюват срещу Украйна, както и да накара лицата, които са най-лоялни към Евгений Пригожин, да се самоопределят. Речта на Путин показва, че едва ли ще има сближаване с основателя на ЧВК "Вагнер", анализират от ISW.

Относно речта на Пригожин от вчера - първата му такава след въоръжения бунт - американските експерти казват, че Готвача на Путин не е успял да покаже на руския диктатор, че му е верен.

Някои от силите на "Вагнер" може да последват Пригожин в Беларус. На 26 юни руският опозиционен вестник "Верстка" съобщи, че беларуските власти строят няколко нови лагера за настаняване на бойците на "Вагнер" там и че в Асиповичи, Могильовска област, вече се строи база с площ 24 000 кв. км за 8000 бойци на ЧВК. Разположението на базата на "Вагнер" в Асиповичи не представлява непосредствена заплаха за Украйна - намира се на около 200 км от международната граница. Все пак Минск няма да предложи перфектни условия на Пригожин и "Вагнер", ако Москва окаже натиск над Лукашенко, смятат от Института за изучаване на войната.

Те твърдят още, че Кремъл вероятно се опитва да даде знак, че Сергей Шойгу засега ще запази позицията си на военен министър и че Путин няма да се поддаде на опита за изнудване на Пригожин. Руските източници обаче продължават да спекулират с промени във военното командване след въоръжения бунт. Военни блогъри вече започнаха кампания за издигане на губернатора на Тулска област Алексей Дюмин за наследник на Шойгу.

Бъдещето на "Вагнер" е неясно, но Пригожин вероятно няма да участва в нея и тя може да не продължи да съществува като отделна единица, гласи още анализът.

На фронта в Украйна

Украинските сили успешно напредват по няколко направления на фронта на юг и на изток - Мелитопол, Бердянск и Бахмут, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Андрей Ковальов, цитиран от УНИАН.

"По направленията Новодаровка - Приютно и Новоданиловка - Работино украинските военни имат успех, те продължават с артилерийския огън по идентифицираните вражески цели. Също така Силите за отбрана провеждат настъпателни операции по направление Бахмут - в районите на населените места Орехово-Васильовка, Ивановско, Курдюмовка, Северно. Имат успех", се казва в съобщението от 27 юни.

Отбелязва се също, че украинските военни продължават да удържат настъплението на руските войски в Лиманското, Авдеевското и Мариинското направление.

Russian losses per 27/06/23 reported by the Ukrainian general staff.



+590 men

+5 tanks

+14 APVs

+28 artillery pieces

+2 MLRS

+1 AD system

+10 UAVs

+2 cruise missiles pic.twitter.com/V8c0t1XGrO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 27, 2023

(КАРТА) Продължава битката северно от Олешки, Херсонска област. Има видео как руска бойна машина на пехотата BMD-2 попада в дистанционно поставена украинска мина близо до моста над река Конка, на север от град Олешки.

A Russian BMD-2 hits a remotely placed Ukrainian mine close to the bridge over the Konka river, just north of Oleshki. pic.twitter.com/V76TAYV7cc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2023

Руските пропагандисти Саша Коц и Романов потвърждават присъствието и плацдарма на украинските войски на Антоновския мост на река Днепър в Херсонска област и изтеглянето на руските войски. Романов говори и за неуспешна контраатака.

After Kots, also Romanov confirms the Ukrainian presence.



"The enemy controls the Dacha's near Oleshki. Yesterday a company (second image) was sent to assault them but this attempt, to put it mildly, failed. The shores near Hola Prystan went further into the gray zone." https://t.co/IbRIDTGw7T pic.twitter.com/0NgDAE0SEa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2023

Руският "Телеграм" канал "Рибар" потвърждава, че в Херсонското направление ВСУ се опитва да разшири плацдарма в района на Антоновския мост и Алешкинските дачи. Провеждат се интензивни въздушни и артилерийски удари срещу украинските сили по двата бряга на Днепър, гласи още информацията.

(КАРТА) В направлението Велика Новоселка, Донецка област, още вчера украинците обявиха, че са освободили Ривнопил (Ровнопол), а тази сутрин това е потвърдено и от руските източници. Руският пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) пише, че така украинците са успели да отрежат т.нар. район Времевски перваз. Сега въоръжените сили на Русия удържали линията Приютно-Старомайорско-Новодонецко-Павловка. Въоръжените сили на Украйна атакуваха Приютно, Старомайорско, Жътва, Керменчик, Новодонецко и Новомайорско, гласи информацията.

Украинските части настъпват на юг от Ривнопил към Старомайорско, съобщава един от най-достоверните източници за войната в Twitter - NOELREPORTS. Има съобщения, че ВСУ настъпва от Левадно към Степово и южно от Новодаровка към Приютно.

Пегов пише, че на Донецкия фронт руските войски, подкрепени от артилерия, отново провели щурмови операции край Новомихайловка и Мариинка, но без успех.

(КАРТА) В направлението от Орехов към Токмак и на юг - към Мелитопол и Бердянск, няма промени. Съобщава се, че ВСУ е в покрайнините (500-1000 м) на Работино. Битката продължава северно от Жеребянки, като артилерията на украинските сили работи по руските окопи. Войските на Украйна се опитват да напреднат в горската ивица южно от Пятихатко - село, което наскоро те освободиха.

Footage from the 128th mountain assault brigade, targeting Russian units just north of Zhereb'yanky, Zaporizhzia region with artillery. pic.twitter.com/L7NtelDmvU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2023

Според "Рибар" украинците са предприели редица контраатаки в района на Спирно и Билохоривка - край Кремена в Луганска област. "Малки групи на ВСУ, хвърлени към руските позиции, бяха разпръснати от артилерийски и стрелкови огън", гласи информацията на руския "Телеграм" канал.

Що се отнася до направлението Бахмут, WarGonzo съобщава, че Въоръжените сили на Украйна с подкрепата на артилерията провели настъпателни операции в района на Курдюмовка, Клещеевка и югозападните покрайнини на самия град, но нямали напредък.

