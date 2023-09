В Нагорни Карабах е убит заместник-командирът на руския мироопазващ контингент (СНИМКА)

Ковган е бил командирован в Карабах от 11 май. Бил е убит вчера, 20 септември, при връщане от наблюдателен пункт на руския мироопазващ контингент в района на село Джанятаг, когато автомобил с руски военнослужещи беше обстрелян. При обстрела са били убити общо четирима руски военни.

Междувременно от пресслужбата на Кремъл съобщиха, че в телефонен разговор с Путин днес президентът на Азербайджан Илхам Алиев "е изразил дълбоки съболезнования" и е обещал да проведе "задълбочено разследване" и "наказание на виновните". Той е „изразил и готовност да предостави материална помощ на семействата на загиналите“, се казва в съобщението.

