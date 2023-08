В Полша се проведе най-внушителният военен парад в историята на страната (ВИДЕО)

Още: Полша закупува стотици бронирани машини

В парада са се включили и военни от САЩ, Великобритания, Хърватия и Румъния.

Видеото от парада предизвиква множество коментари, като най-често се говори, че подобна демонстрация на военна мощ от страна на Полша е ясен сигнал към Беларус.

#Poland hosted the largest military parade in the country's history



It involved about 200 vehicles, 92 airplanes, M1A1 Abrams and K2 tanks, HIMARS launchers, Patriot air defense systems, Bayraktar TB2 and Borsuk combat drones.



Military personnel from the US, UK, Croatia and… pic.twitter.com/KTRCSddqGM