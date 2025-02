В Рияд започнаха преговорите между Русия и САЩ. Зеленски за пръв път без видеообръщения от началото на войната (ВИДЕО)

В столицата на Саудитска Арабия Рияд преди минути най-после започнаха преговорите между делегациите на Русия и САЩ, които светът следи със затаен дъх, тъй като един от ключовите въпроси, който трябва да бъде обсъден, е прекратяването на войната срещу Украйна. Впрочем независимо от това, че като една от целите на срещата бе заявено именно помирението на воюващите страни, участие в разговорите на самата Украйна не бе предвидено.

Разговорите между двете страни се очаква да са една от най-големите дискусии за последните години между Вашингтон и Москва. Според Кремъл разговорите ще се съсредоточат обаче основно върху възстановяване на икономическите отношения между тях, като един от руските представители в делегацията, Кирил Дмитриев, обяви, че напредък по икономическите въпроси очаква още през следващите два-три месеца.

Руските официални лица заявиха, че ще се стремят да "нормализират" отношенията си със САЩ и да върнат големите американски петролни компании в Русия.

На преговорите Русия възнамерява да поиска пълно премахване на санкциите по отделни сектори, наложени след избухването на войната, докато свалянето на персоналните санкции ще са съгласни да бъде направено постепенно. Москва също така очаква, че САЩ ще могат да повлияят на ЕС за смекчаване и на европейските санкции, съобщи The New York Times. Според предложението на Русия първият етап от премахването им трябва да започне веднага след споразумението за прекратяване на огъня.

"Американските петролни компании правят много успешен бизнес в Русия... Ние вярваме, че в един момент те ще се върнат, защото защо биха се отказали от възможностите, които Русия им е предоставила, за да получат достъп до руските природни ресурси?", заяви Кирил Дмитриев в кратко интервю днес малко преди началото на разговорите.

Другите заявления, които той направи:

