В Русия доживотен затвор получиха военни, разстреляли 9 цивилни в окупирания Донецк

Руски съд е осъдил двама руски военни на доживотен затвор заради убийството на семейство с две малки деца и техните гости в нощта на 27 срещу 28 октомври 2023 г. в окупирания украински град Волноваха, в Донецка област

Делото на двамата бивши военни на 28 и 21 години години е гледано от съда в Ростов на Дон при закрити врати.

Подробностите за случая може да си припомните - В Донецк кадировци екзекутираха семейство от 9 души с деца заради битов скандал (СНИМКИ)

‼️ Two Russian occupants sentenced to life in prison for shooting 9 civilians in Volnovakha, Donetsk region



A court in Rostov-on-Don has sentenced military men Stanislav Rau, 28 (photo) and Anton Sopov, 21, to life terms for the mass murder in occupied Volnovakha they committed… pic.twitter.com/38VCX0MXm1