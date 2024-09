В Русия възмутени: Дори Абхазия не ни се подчинява (СНИМКИ)

Напрежение между непризнатата Абхазия и Русия. В размирната република отказаха да премахнат портрета на Шамил Басаев от Държавния музей на страната.

Абхазкият музей временно затвори достъпа до изложбата, но администрацията няма да премахне портрета, докато няма съдебно решение за лишаване на Басаев от титлата „герой на Абхазия“. В Русия Басаев е признат за терорист заради организирането на нападението срещу училището в Беслан.

„По време на Отечествената война на народа на Абхазия той ни помогна да победим армията на Държавния съвет на Грузия. Той е част от нашата история. Ние сами няма да свалим снимката му“, казаха от музея. Руски пропагандисти побързаха да реагират, като се възмутиха, че дори Абхазия, която е напълно зависима от руски субсидии, публично унижава Москва.

Conflict between unrecognized Abkhazia and Russia: they refused to remove the portrait of Shamil Basayev from the State Museum of Abkhazia



The Abkhazian museum temporarily closed access to the exhibition, but the administration is not going to remove the portrait as long as… pic.twitter.com/bBuOhEAhKL