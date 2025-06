Има резултат от срещата между пратеника на Тръмп и Лукашенко (ВИДЕО)

Кийт Келог, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, се срещна с беларуския диктатор Александър Лукашенко. Келог гостува на Лукашенко в Беларус - а срещата им продължи над 6 часа. Сред обсъжданите теми бяха санкциите на САЩ и ЕС срещу Беларус, войните в Украйна и Близкия изток и връзките с Москва и Пекин.

Непосредствен резултат от срещата - Лукашенко помилва 14 политически затворници по молба на Тръмп, предадена от Келог. Сред тях е и съпругът на Светлана Тихановска.

Sergei Tsikhanousky, husband of Belarusian opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya, was freed after over five years in prison. Belarus released 14 prisoners following US envoy Keith Kellogg’s visit, including his deputy John Cole. https://t.co/kby3p2lRph pic.twitter.com/WbFE6kSkd3

Самата Тихановска успя да говори с мъжа си по видеовръзка - тя чу гласа му за пръв път от 4 години и половина. Последните 2 години и 3 месеца Сергей Тихановски беше в карцер.

"Да, ще се видим скоро. Слушай, [нещата] вече са по-добре. Толкова се радвам да чуя гласа ти! Не знам нищо за теб повече от две години, Сергей. Абсолютно нищо. Не, нито едно [писмо не дойде]. И през тези две години получи ли писма от Агния [дъщерята на Светлана и Сергей - бел.ред.]? Нито едно, нали? Но ние писахме… Е, разбира се", гласят част от думите на Тихановска.

Here, @Tsihanouskaya heard her husband Siarhei Tsikhanouski’s voice for the first time in 4.5 years – after 2 years and 3 months of complete incommunicado detention.



