"Ще осигурим дрон за всеки руски окупант": Зеленски пак отговори на Путин (ВИДЕО)

"Вчера Путин направи представление, специално и за САЩ, и той говори напълно открито. Да, той иска цяла Украйна – и той я искаше не само от четири години, не само от 2014 г., но много преди това, защото самият той беше оформен така от руския империализъм. И когато говори за ботушите на руските войници и къде отиват те, той също говори за Беларус, балтийските държави, Молдова, Кавказ, страни като Казахстан и всяко място на Земята, до което руските убийци могат да достигнат. Властта на Путин свършва там, където свършват възможностите на руските убийци. Ще осигурим дронове за ботушите на всеки руски окупант". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

И днес Владимир Путин повтори много неща за Украйна, които каза вчера, 20 юни, на Икономическия форум в Санкт Петербург. Този път той го направи за арабската публика - пред телевизия "Ал Арабия". В интервюто Путин настоя, че Украйна трябва да признае четирите области, в които има руска окупация, за руски - Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска. В нито една от тях руската армия още не е установила 100% контрол, най-близко е в Луганска, където вече окупира 99% от територията. Освен това - Украйна трябва да има неутрален статус, да не се стреми да се сдобие с ядрено оръжие - Още: Защо ги изтребва наред: Путин смятал украинци и руснаци за един народ (ВИДЕО)

