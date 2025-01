В Словакия: Десетки хиляди протестират срещу проруския курс на Фицо

Десетки хиляди хора протестират в цяла Словакия, където се надига гняв срещу стремежа на националистическия министър-председател Роберт Фицо да установи по-тесни връзки с Русия. Около 40 000 до 60 000 души излязоха по улиците на столицата Братислава и в 20 други града в страната, призовавайки Фицо да подаде оставка.

Протестите продължават вече седмици наред в условията на все по-напрегната политическа обстановка, което накара Фицо да обвини опонентите си в опит за „държавен преврат“, пише БГНЕС. Тази седмица предложението за вот на недоверие към словашкото правителство беше изоставено, след като опозиционните депутати напуснаха заседанието на парламента.

Още: Фицо се уплаши от "преврат" като Майдана в Украйна, спешно затяга мерките

Борбата обаче продължава по улиците. Гражданският колектив „Мир за Украйна“ призова за провеждане на митинги в защита на „демокрацията“ и членството на страната в ЕС. 34-годишната певица Катарина Маликова заяви, че е излязла на протест, за да спре „дезинтеграцията на демокрацията“ в Словакия и в чужбина, като посочи встъпването в длъжност на Доналд Тръмп като президент на САЩ.

Фицо поръча изготвянето на доклад на разузнаването, който да потвърди твърденията му, че опозицията подготвя „Майдан“, визирайки масовите протести в Киев през 2014 г., които свалиха прокремълския лидер.

Той обвини опозицията, че е готова да „окупира правителството в сътрудничество с чужди държави, в разрез с резултатите от изборите“. Той свика и заседание на Съвета за национална сигурност, на което говори за „тежка“ и „безпрецедентна“ ситуация.

This is Bratislava tonight.



Thousands of people demonstrating for a European Slovakia 🇸🇰🇪🇺 & against the pro-Kremlin policies of PM Fico. pic.twitter.com/8rEnALWKVP