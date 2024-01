В три области на Русия болниците останаха без отопление (ВИДЕО)

Още: Говориш и пишеш за проблеми с парно, вода и ток в Русия: Заплаха да те блокира "Роскомнадзор"

На 11 януари в Новосибирск стана голяма авария, в резултат на която около 400 сгради останаха без отопление. Компанията, осигуряваща тази комунална услуга, "СГК", първоначално обяви, че ще отстрани повредата до 20:00 часа местно време на 12 януари, след това удължи срока до 18:00 часа днес. Съответно част от болниците просто нямаха друг изход освен да спрат да приемат пациенти и да отложат плановите операции. Спешните пациенти се пренасочват.

В област Кострома лекари и пациенти също се оплакват от липсата на отопление. В град Нея администрацията обяснява ситуацията с "недоросъвестно изпълнение на задълженията от страна на операторите на котелни".

В градска болница № 6 в Пенза пациентите стоят в стаите с шапки и шалове заради студа - причината е в износените отоплителни инсталации. В момента властите разглеждат въпроса дали да отпуснат средства за основен ремонт на водоснабдителната и топлопреносната мрежи на лечебното заведение.

Освен това в Липецк също имат проблеми с отоплението - на всичкото отгоре там имаше и атака с поне един дрон тази сутрин:

Another heating main gone in Russia, this time in Lipetsk. Russia is falling apart.



Photos: Astra pic.twitter.com/0KyOzade6I