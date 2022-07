В турските курорти руснаците засипани с листовки „Благодарим ви, че с парите си помагате за байрактари за украинците“

"Благодарности от украинския народ за това, че финансирате производството на дронове. Данъците от вашата почивка ще отидат за производството на безпилотни апарати, които после ще бъдат прехвърлени на Въоръжените сили на Украйна“, гласи текстът на листовките. И завършва с призива: „Слава на Украйна! Свобода за Русия!"

В коментарите на руските летовници се прокрадват и опасения, че освен с листовки украинците могат да ги изненадат и с друго. "Внимавайте, кой знае какво им е в главите. От тях можете да очаквате всичко", споделя страховете си един от руските потребители. А друг му отговаря: „Аз си мисля, че ако и на Марс отлетим, дори и там ще ги има украинците с техните плакати и листовки.“

Междувременно Литва вече достави на Украйна байрактара, за който литовците набираха дарения. Десет хиляди души се събраха, за да пожелаят успех на дрона, преди той да бъде изпратен в Украйна.

Today, Lithuania put the Bayraktar TB2 drone that was bought for Ukraine by crowdfunding Lithuanians on exhibition at an airbase.



Ten thousand people turned up to wish the Bayraktar best of luck before it is sent to Ukraine. pic.twitter.com/x1eY6V8o9K