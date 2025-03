Важен и сърдечен разговор: Зеленски и Стармър обсъдиха надеждни гаранции за сигурността (ВИДЕА)

Украинският президент Володимир Зеленски е имал "важен и сърдечен" разговор с британския премиер Киър Стармър, с когото са обсъдили укрепването на позициите на Украйна и получаването на надеждни гаранции за сигурност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "По време на разговорите си обсъдихме предизвикателствата, които стоят пред Украйна и цяла Европа, координирането с нашите партньори, конкретните стъпки за засилване на позициите на Украйна и приключването на войната по справедлив начин, с надеждни гаранции за сигурност", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

'You have full backing across the United Kingdom' Prime Minister Sir Keir Starmer tells Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, 'We stand with you and Ukraine for as long as it may take' pic.twitter.com/PzpWtkOFpF

Стармър посрещна вчера Зеленски на "Даунинг стрийт" 10 с топла прегръдка - ден след посещението на украинския лидер във Вашингтон и срещата му с Доналд Тръмп в Белия дом, по време на която той влезе в остър словесен сблъсък с американския президент.

В Лондон тълпата ликуваше при пристигането на Зеленски в резиденцията на британския премиер преди планирана за днес среща на върха на европейски лидери за обсъждане на мирен план за Украйна, на която ще присъства и украинският президент.

Ukrainian President Zelensky arrives at UK to meet Keir Starmer after he was kicked out of the White House and the US.



Zelensky now is looking for support to continue the war. pic.twitter.com/zGDRgUzlQp