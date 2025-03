Тръмп: Зеленски не изглеждаше като човек, който иска мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля да прекрати текущите доставки на военна помощ за Украйна след разгорещения спор в Белия дом с президента Володимир Зеленски. Това съобщи "Вашингтон Поуст", позовавайки се на висш служител от администрацията на Тръмп. Срещата между Тръмп и Зеленски завърши без сделка за редките метали след 45-минутен брифинг, който прерасна в размяна на остри реплики относно американската помощ за Украйна и условията на потенциалното мирно споразумение с Русия. По-късно Тръмп нареди на служителите си да кажат на украинските представители да напуснат Белия дом, въпреки протеста на украинската делегация.

След срещата президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Володимир Зеленски се е надценил по време на пресконференцията им в Овалния кабинет, като обвини своя гост, че иска да проточи конфликта с Русия.„Искам прекратяване на огъня сега“, каза Тръмп пред журналисти, докато отпътуваше от Белия дом към имението си във Флорида. Той посочи, че иска бойните действия в Украйна да приключат „незабавно“.

"Zelensky wants to fight, fight, fight. We want to end the war. They ask me: Why do you care about Ukrainian and Russian soldiers? I care about all of them. If we don't do anything he (Zelensky) will have to make peace, its very simple."



