Важна украинска победа в битката за Донбас, Русия заплаши Киев с бомбардировки, Швеция и Финландия с курс към НАТО

Операцията на украинската армия е голям успех, защото именно Изюм се счита за ключовата точка, която руската армия трябва да владее, за да може да атакува от север и да си осигури победа за Донбас. Теренът при Изюм е много труден, защото там минава река Северен Донец и тя служи като естествена преграда, много удобна и предимство във всяка отбранителна стратегия, която ще приложи Украйна. ОЩЕ: Битката за Донбас - какво предстои според възможностите на руската и украинската армия

Отделно, украинският военен щаб съобщава и, че Русия продължава с опитите си за насилствена мобилизация на украинци от Донецк и Луганск. Целта на руснаците е да мобилизират 60 – 70 000 души, но досега тя е изпълнена на около 20%, твърдят от украинската армия и призовават хората да не вярват на проруската пропаганда. А руското военно министерство твърди, че пристанището в Мариупол вече е под пълен руски контрол, предаде руската информационна агенция "Интерфакс".

Междувременно руското военно министерство предупреди, че може да нанесе удари по "командни центрове" в Киев. Това щяло да е отговор на предполагаема украинска атака в Курска област. Губернаторът на областта съобщи, че е имало обстрел "с малокалибрени оръжия", пише Kyiv Independent в профила си в Twitter. Става въпрос за обстрел на пограничен пункт, според "Интерфакс”. Говорителят на руското военно министерство генерал-майор Игор Конашенков заяви, че имало опити за украински диверсионни операции на руска територия и ако това продължава, руската армия "ще нанесе удар по центровете, където се вземат такива решения, в това число и Киев".

Video with official threats from the Ministry of Defense of the #Russian Federation. pic.twitter.com/eQ2w6MowYO